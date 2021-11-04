Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Vasco está escalado para o duelo com o Guarani pela Série B do Brasileirão; veja time e onde assistir
futebol

Vasco está escalado para o duelo com o Guarani pela Série B do Brasileirão; veja time e onde assistir

Em jogo decisivo, Nene volta de suspensão e será titular no Brinco de Ouro no lugar de Gabriel Pec. Fernando Diniz mantém Andrey entre os onze ao lado de Bruno Gomes...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 nov 2021 às 18:05

Publicado em 04 de Novembro de 2021 às 18:05

Crédito: Nene volta de suspensão e será titular nesta quinta, contra o Guarani, no Brinco de Ouro (Rafael Ribeiro/Vasco
O Vasco divulgou a sua escalação para a partida desta quinta-feira contra o Guarani, no Brinco de Ouro, pela 33ª rodada da Série B. O Cruz-Maltino tenta manter vivo o sonho do acesso e diminuir a diferença para o pelotão de frente. A novidade fica por conta da volta de Nene, que não enfrentou o CSA na última rodada. Com 47 pontos, o Gigante da Colina precisa vencer para diminuir a diferença para o G4 restando seis jogos para o fim. O Goiás, atual quarto colocado, está com 54, e a equipe carioca pode sair de Campinas com quatro pontos de diferença caso vença. O duelo desta noite, às 19h, será transmitido pela SporTV, Premiere e em tempo real pelo LANCE!
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
A equipe carioca não poderá contar com Sarrafiore, que se recupera da operação no joelho e só volta a atuar em 2022. Além dele, o volante Michel segue em recuperação e o zagueiro Miranda está suspenso preventivamente pela Conmebol por doping).
Dessa forma, o camisa 77 entra no lugar de Gabriel Pec, que foi sacado da equipe titular. O meio de campo será formado por Andrey, Bruno Gomes e Marquinhos Gabriel. Apesar das críticas pelas últimas atuações, Morato e Zeca seguem entre os onze
+ Ainda dá? Veja o aproveitamento do Vasco contra os próximos adversários no primeiro turno da Série B
Dessa forma, a escalação do Vasco para o duelo contra o Guarani é: Lucão, Zeca, Ricardo Graça, Leandro Castan, Riquelme; Bruno Gomes, Andrey, Marquinhos Gabriel; Morato, Nene e Germán Cano.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Ninguém deveria morrer servindo à causa da paz': o militar brasileiro em missão da ONU na zona de conflito entre Hezbollah e Israel
Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados