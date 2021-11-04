Vasco está escalado para o duelo com o Guarani pela Série B do Brasileirão; veja time e onde assistir

Crédito: Nene volta de suspensão e será titular nesta quinta, contra o Guarani, no Brinco de Ouro (Rafael Ribeiro/Vasco

O Vasco divulgou a sua escalação para a partida desta quinta-feira contra o Guarani, no Brinco de Ouro, pela 33ª rodada da Série B. O Cruz-Maltino tenta manter vivo o sonho do acesso e diminuir a diferença para o pelotão de frente. A novidade fica por conta da volta de Nene, que não enfrentou o CSA na última rodada. Com 47 pontos, o Gigante da Colina precisa vencer para diminuir a diferença para o G4 restando seis jogos para o fim. O Goiás, atual quarto colocado, está com 54, e a equipe carioca pode sair de Campinas com quatro pontos de diferença caso vença. O duelo desta noite, às 19h, será transmitido pela SporTV, Premiere e em tempo real pelo LANCE!

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A equipe carioca não poderá contar com Sarrafiore, que se recupera da operação no joelho e só volta a atuar em 2022. Além dele, o volante Michel segue em recuperação e o zagueiro Miranda está suspenso preventivamente pela Conmebol por doping).

Dessa forma, o camisa 77 entra no lugar de Gabriel Pec, que foi sacado da equipe titular. O meio de campo será formado por Andrey, Bruno Gomes e Marquinhos Gabriel. Apesar das críticas pelas últimas atuações, Morato e Zeca seguem entre os onze

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