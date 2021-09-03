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Vasco está escalado para a partida contra o Brasil de Pelotas pela Série B; veja o time e onde assistir

Com 31 pontos, Gigante da Colina necessita pontuar para encostar no pelotão de frente. O Xavante, está na penúltima colocação, não venceu como visitante, e tem o pior ataque...
LanceNet

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Publicado em 

03 set 2021 às 18:12

Publicado em 03 de Setembro de 2021 às 18:12

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
O Vasco divulgou a sua escalação para a partida desta sexta-feira contra o Brasil de Pelotas, pela vigésima segunda rodada da Série B. Apesar dos retornos do volante Romulo e do atacante Morato, que estavam suspensos diante da Ponte Preta, Lisca irá repetir a escalação que derrotou a Macaca no último domingo.
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro Com 31 pontos, o Gigante da Colina necessita pontuar para encostar no pelotão de frente e não deixar o G4 abrir uma distância maior. O Xavante, por sua vez, está na penúltima colocação, não venceu como visitante, e tem o pior ataque da competição. O duelo desta noite será transmitido pelos canais Premiere e em tempo real pelo LANCE!
O Vasco é o segundo melhor mandante desta Série B atrás apenas do rivalk Botafogo. O time terá quatro desfalques para o duelo desta noite: Michel (problemas musculares), Sarrafiore (se recuperando do pós-Covid-19), Bruno Gomes (transição) e Ernando (lesionado).
Com isso, a escalação do Vasco para o duelo contra a Ponte Preta é: Vanderlei, Léo Matos, Miranda, Leandro Castan, Zeca; Andrey, Caio Lopes, Marquinhos Gabriel; Léo Jabá, Gabriel Pec e Germán Cano.

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