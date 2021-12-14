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Vasco cria Comitê Consultivo para ajudar Jorge Salgado em questões ligadas à pasta do futebol

Grupo é formado por dois vice-presidentes do clube e dois conselheiros...
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Publicado em 

14 dez 2021 às 20:31

Publicado em 14 de Dezembro de 2021 às 20:31

Enquanto não define os responsáveis pelo seu departamento de futebol, mandatário do Vasco, Jorge Salgado, descentralizou a pasta. De acordo com o "Jogada 10", o Cruz-Maltino criou um Comitê Consultivo para auxiliar o presidente em relação a questões na área.O vice-presidente de desportes olímpicos e paralímpicos Marcel Kaskus, o vice de projetos especiais Pedro Seixas, os conselheiros Cláudio Cardoso e Flávio Lopes (membros dos grupos Desenvolve Vasco e Confraria, respectivamente).
A expectativa é que o Comitê Consultivo funcione na prática. O Vasco também tem decisões tomadas pelo gerente executivo Carlos Brazil e pela comissão técnica de Zé Ricardo.
Crédito: Salgadodescentralizou apastadefutebol(RafaelRibeiro/Vasco

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