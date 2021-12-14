Vasco cria Comitê Consultivo para ajudar Jorge Salgado em questões ligadas à pasta do futebol

Enquanto não define os responsáveis pelo seu departamento de futebol, mandatário do Vasco, Jorge Salgado, descentralizou a pasta. De acordo com o "Jogada 10", o Cruz-Maltino criou um Comitê Consultivo para auxiliar o presidente em relação a questões na área.O vice-presidente de desportes olímpicos e paralímpicos Marcel Kaskus, o vice de projetos especiais Pedro Seixas, os conselheiros Cláudio Cardoso e Flávio Lopes (membros dos grupos Desenvolve Vasco e Confraria, respectivamente).