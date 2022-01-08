  • Vasco atropela o Rio Claro e faz a maior goleada desta edição da Copa São Paulo de Juniores
futebol

Vasco atropela o Rio Claro e faz a maior goleada desta edição da Copa São Paulo de Juniores

Cruz-Maltino aplicou 12 a 0 e superou em três gols da vitória com maior diferença de gols da Copinha de 2022. Tarde teve grandes atuações coletivas e individuais...
LanceNet

08 jan 2022 às 16:05

Publicado em 08 de Janeiro de 2022 às 16:05

Foi impecável. O Vasco não deixou o Rio Claro respirar na tarde deste sábado, em Santana do Parnaíba (SP). Pelo grupo 24 da Copa São Paulo de Juniores, o Cruz-Maltino aplicou 12 a 0, placar que encaminha a classificação da equipe à segunda fase e se torna o maior desta edição da competição.Os gols começaram cedo. Com dois minutos, Andrey lançou Julião, que cruzou para Marlon Gomes escorou para a rede. Três minutos depois, JP Galvão sofreu pênalti, Vinícius bateu com cavadinha e ampliou. Ainda os nove, Marcos Dias cobrou falta com perfeição e fez o terceiro.
O quarto foi aos 17, quando o Rio Claro saiu jogando mal, o Cruz-Maltino roubou a bola, Marcos Dias serviu Vinícius e a finalização foi intensificada. Já o quinto deveria ter sido anulado: JP Galvão cruzou rasteiro para Figueiredo, aos 35. O centroavante guardou, mas estava impedido. A arbitragem não viu irregularidade.
Aos 40, uma jogada coletiva terminou com a finalização de Rodrigo: era o sexto, ainda no primeiro tempo. O sétimo nasceu no primeiro minuto do segundo tempo, com Marlon Gomes, de cabeça. Figueiredo marcou o segundo dele, aos seis, ao escorar cruzamento da esquerda.
-> Confira a classificação final da Série B do Campeonato Brasileiro de 2021
O nono gol do Vasco foi também de Figueiredo, com 15 minutos, na saída do goleiro. O décimo foi de Marcos Dias, de cabeça, aos 19. Aos 27, Julião cobrou falta, a bola voltou para Marlon Santos e o 11º nasceu. O 12º gol cruz-maltino foi de Andrey, aos 30 minutos, em mais uma cobrança de escanteio.
VASCO: VASCO: Cadu, JP Galvão (Saulo), Pimentel (Victão), Zé Vitor e Julião; Rodrigo (Marlon Santos), Andrey e Marlon Gomes; Vinícius (Tavares), Figueiredo (Lucas Eduardo) e Marcos Dias (Cachoeira) - Igor Guerra.
Gols:Marlon Gomes 2'/1ºTVinícius 5'/1ºTMarcos Dias 9'/1ºTVinícius 17'/1ºTFigueiredo, 35'/1ºTRodrigo, 40'/1ºTMarlon Gomes, 1'/2ºTFigueiredo, 7'/2ºTFigueiredo, 16'/2ºTMarcos Dias, 20'/2ºTMarlon Santos, 27'/2ºTAndrey, 31'/2ºT
Crédito: VasconãodeuchancesaoRioClaro

Viu algum erro?
