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Vasco apresenta novo uniforme para a temporada; estreia acontece neste domingo contra a Ponte Preta

Modelo se inspira na figura do Almirante, símbolo marcante da cultura das navegações cruz-maltinas. As famosas bandeiras náuticas estão nos adornos  e ilustram o CRVG...

Publicado em 28 de Agosto de 2021 às 23:54

LanceNet

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Publicado em 

28 ago 2021 às 23:54
Crédito: Vasco divulgou o novo uniforme 2 na noite deste sábado cem suas redes sociais (Divulgação/Vasco
O Vasco apresentou, nas redes sociais, o seu uniforme AWAY para o restante da temporada. Em parceria com a Kappa, o modelo se inspira na figura do Almirante, símbolo marcante da cultura das navegações cruz-maltinas. Com isso, as famosas bandeiras náuticas estão nos adornos da nova camisa e ilustram o CRVG. a estreia acontece neste domingo contra a Ponte Preta, pela 21ª rodada da Série B.
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro Nas mangas, os detalhes são marcados em embossing e fazem referência direta à reverberação da água como o reflexo do navegador de nossa caravela. Nos números, traços serão em verniz e caracterizam a luz com as letras com marcas d’água em sua formação. Em entrevista ao site oficial do clube, o designer Marcelo Azalim explicou que o intuito é dificultar a pirataria e tentar proteger o clube.
+ Vasco x Ponte Preta: onde assistir, prováveis times e desfalques
– Nosso objetivo foi utilizar uma aplicação de listras diagonais com verniz nos números e da técnica de marca d’água com grafismos que compõem nossa coleção, tudo isso de uma forma inusitada e que deixa a peça ainda mais bonita. Mas, o nosso maior foco com isso é dificultar a pirataria e proteger o Clube, e promover o sentimento de identidade ao torcedor, que saberá assim identificar um produto oficial de alta qualidade.
Na segunda, o novo uniforme estará disponível na Vasco Store, e em todas as unidades das Lojas Gigante da Colina.

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