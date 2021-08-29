Vasco apresenta novo uniforme para a temporada; estreia acontece neste domingo contra a Ponte Preta

Crédito: Vasco divulgou o novo uniforme 2 na noite deste sábado cem suas redes sociais (Divulgação/Vasco

O Vasco apresentou, nas redes sociais, o seu uniforme AWAY para o restante da temporada. Em parceria com a Kappa, o modelo se inspira na figura do Almirante, símbolo marcante da cultura das navegações cruz-maltinas. Com isso, as famosas bandeiras náuticas estão nos adornos da nova camisa e ilustram o CRVG. a estreia acontece neste domingo contra a Ponte Preta, pela 21ª rodada da Série B.

+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro Nas mangas, os detalhes são marcados em embossing e fazem referência direta à reverberação da água como o reflexo do navegador de nossa caravela. Nos números, traços serão em verniz e caracterizam a luz com as letras com marcas d’água em sua formação. Em entrevista ao site oficial do clube, o designer Marcelo Azalim explicou que o intuito é dificultar a pirataria e tentar proteger o clube.

+ Vasco x Ponte Preta: onde assistir, prováveis times e desfalques

– Nosso objetivo foi utilizar uma aplicação de listras diagonais com verniz nos números e da técnica de marca d’água com grafismos que compõem nossa coleção, tudo isso de uma forma inusitada e que deixa a peça ainda mais bonita. Mas, o nosso maior foco com isso é dificultar a pirataria e proteger o Clube, e promover o sentimento de identidade ao torcedor, que saberá assim identificar um produto oficial de alta qualidade.