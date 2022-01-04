Vasco anuncia saída de uma patrocinadora e o acerto com outras duas para o uniforme do time

A camisa do Vasco estará diferente em 2022. Isso porque o Cruz-Maltino anunciou, nesta terça-feira, que a rede varejista Havan não vai mais patrocinar o clube. Por outro lado, o clube revelou, sem informar os nomes, que dois outros parceiros estamparão suas logomarcas no uniforme vascaíno.Confira a nota:

"O Club de Regatas Vasco da Gama informa que está encerrando o contrato de dois anos com a Havan, agradece a parceria durante esse período e deseja sucesso para a empresa. O Vasco aproveita para informar que concluiu negociações de patrocínios para a camisa (barra costas e barra manga) e os dois novos patrocinadores serão anunciados em eventos próprios durante o mês de Janeiro, respeitando suas condições comerciais."

A Havan patrocinou o clube de São Januário nas últimas duas temporadas. A parceria rendeu polêmica e protestos mesmo antes do anúncio oficial. Isso por conta das preferências políticas de Luciano Hang, dono da rede.

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O LANCE! chegou a conversar com especialistas, quando o Vasco começou a exibir a logomarca, sobre possíveis impactos na imagem do clube. Relembre no link abaixo.

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