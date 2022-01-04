Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Vasco anuncia saída de uma patrocinadora e o acerto com outras duas para o uniforme do time
futebol

Vasco anuncia saída de uma patrocinadora e o acerto com outras duas para o uniforme do time

Havan deixa de ser parceira do clube após dois anos. Nomes das empresas que estamparão as logomarcas na camisa cruz-maltina são mantidos em sigilo...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 jan 2022 às 11:15

Publicado em 04 de Janeiro de 2022 às 11:15

A camisa do Vasco estará diferente em 2022. Isso porque o Cruz-Maltino anunciou, nesta terça-feira, que a rede varejista Havan não vai mais patrocinar o clube. Por outro lado, o clube revelou, sem informar os nomes, que dois outros parceiros estamparão suas logomarcas no uniforme vascaíno.Confira a nota:
"O Club de Regatas Vasco da Gama informa que está encerrando o contrato de dois anos com a Havan, agradece a parceria durante esse período e deseja sucesso para a empresa. O Vasco aproveita para informar que concluiu negociações de patrocínios para a camisa (barra costas e barra manga) e os dois novos patrocinadores serão anunciados em eventos próprios durante o mês de Janeiro, respeitando suas condições comerciais."
A Havan patrocinou o clube de São Januário nas últimas duas temporadas. A parceria rendeu polêmica e protestos mesmo antes do anúncio oficial. Isso por conta das preferências políticas de Luciano Hang, dono da rede.
-> Confira a classificação final da Série B do Campeonato Brasileiro de 2021
O LANCE! chegou a conversar com especialistas, quando o Vasco começou a exibir a logomarca, sobre possíveis impactos na imagem do clube. Relembre no link abaixo.
+ O patrocínio polêmico da Havan arranha a imagem e a história do Vasco? Especialistas comentam
Crédito: Camisavascaínateránovidadesparaatemporada2022(Foto:RafaelRibeiro/Vasco

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A Gazeta conquista 1° lugar no Prêmio MOL de Jornalismo para a Solidariedade
Imagem de destaque
Séries curtas para maratonar: 5 opções divertidas para o fim de semana
Imagem de destaque
Homem é preso após capotar veículo roubado durante fuga em Aracruz

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados