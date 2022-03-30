Vasco anuncia peneira para goleiros de seis a 13 anos

O Departamento de Futebol de Base do Vasco anunciou nesta quarta-feira, que fará uma peneira para goleiros na faixa etária entre seis e 13 anos (nascidos entre 2009 até 2016). A avaliação será feita por treinadores de goleiros da base no dia 26 de abril, às 14h, no Campo Anexo de São Januário.

A documentação deve ser entregue até às 12h do dia 25 de abril no Departamento de Seleção e Captação (prédio da base) em São Januário.

– 1 Foto 3×4 (Atualizada)– Eletrocardiograma (Com laudo médico normal e identificação do médico e seu CRM)– Atestado Médico (Apto a pratica de futebol de alto rendimento ou atividade física de alto rendimento)– Cópia de Certidão de Nascimento– Cópia do RG e do CPF do Atleta– Cópia de RG e CPF dos Pais ou Responsável legal– Declaração Escolar (Atual)

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Para maiores informações os candidatos devem entrar em contato com o número: (21) 2176-7310