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Vasco anuncia pacote de pay-per-view exclusivo com a transmissão de todos os jogos do clube no Carioca

TV oficial do Cruz-Maltino no Youtube contará com a presença da jornalista Vanessa Riche O pacote completo (até 15 jogos) custará R$129 e poderá ser dividido em quatro vezes...

Publicado em 27 de Fevereiro de 2021 às 21:22

LanceNet

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Publicado em 

27 fev 2021 às 21:22
Crédito: Felippe Rocha/Lance!
Com a proximidade de uma nova temporada, o Vasco anunciou um pacote de pay-per-view exclusivo com a transmissão de todos os jogos do clube no Campeonato Carioca. A comercialização do produto começará na próxima segunda, terá valores únicos e mensais, e busca expandir ainda mais a audiência da TV oficial do clube no Youtube. Com conteúdos exclusivos, por menos de R$10 por partida, o torcedor poderá acompanhar todas as partidas do estadual. Além disso, ele acompanhará o pré-jogo, intervalo e pós-jogo com imagens de bastidores, entrevista com jogadores, presença de ídolos, vascaínos ilustres, mesa redonda, coletiva de imprensa e muita interatividade. Durante as transmissões, será sorteada uma camisa por jogo entre os torcedores que assinarem o pacote.
Segundo o site oficial do clube, o pacote O pacote completo (até 15 jogos) custará R$129 e poderá ser dividido em 4 vezes. Outra opção será o pacote mensal, com o valor de R$49,90, com uma rica experiência digital sobre o Gigante da Colina.
> Confira a tabela do Campeonato Carioca
O Vasco confirmou a contratação da jornalista Vanessa Riche, que ficará à frente da cobertura. Com vasta experiência, a profissional nunca escondeu a sua paixão pelo clube de São Januário e terá a oportunidade de trabalhar no time de seu coração.

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