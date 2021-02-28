Vasco anuncia pacote de pay-per-view exclusivo com a transmissão de todos os jogos do clube no Carioca

Com a proximidade de uma nova temporada, o Vasco anunciou um pacote de pay-per-view exclusivo com a transmissão de todos os jogos do clube no Campeonato Carioca. A comercialização do produto começará na próxima segunda, terá valores únicos e mensais, e busca expandir ainda mais a audiência da TV oficial do clube no Youtube. Com conteúdos exclusivos, por menos de R$10 por partida, o torcedor poderá acompanhar todas as partidas do estadual. Além disso, ele acompanhará o pré-jogo, intervalo e pós-jogo com imagens de bastidores, entrevista com jogadores, presença de ídolos, vascaínos ilustres, mesa redonda, coletiva de imprensa e muita interatividade. Durante as transmissões, será sorteada uma camisa por jogo entre os torcedores que assinarem o pacote.