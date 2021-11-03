Vasco abre venda de ingressos para o clássico contra o Botafogo; saiba preços e pontos de retirada

Crédito: Vítor Silva/ BFR

O Vasco abriu a venda de ingressos para o clássico contra o Botafogo, que acontece neste domingo, às 16h, em jogo válido pela 34ª rodada da Série B do Brasileirão. O Cruz-Maltino informou que a carga aumentou de 15.000 para 20.000 tickets. > Xavi tem cláusula de rescisão mais alta do que o Barcelona imaginava; confiraPara o confronto, o valor dos tickets varia de acordo com a categoria de Sócio Gigante, incluindo não-sócios. Determinadas categorias precisam fazer apenas o check-in, sem qualquer custo para a aquisição do bilhete, além da troca do ingresso. Também vale frisar que o Vasco aumentou o número de pontos de troca.

Os ingressos promocionais de arquibancada terão preços populares, a partir de R$12,00. Já os valores cheios para a partida são R$40 (arquibancada) e R$100 (social).

> Veja e simule a tabela do BrasileirãoOs torcedores que já estiverem com o esquema vacina completo, seguindo as orientações da Secretaria Municipal de Saúde, não precisarão fazer o teste de antígeno para a Covid-19.

As vendas ficarão disponíveis até às 12h do dia do jogo. Não haverá venda de ingressos em pontos físicos. A comercialização dos bilhetes se dará novamente por escalonamento de rating de sócio. Veja abaixo os horários e valores liberados para cada categoria.PLANOS E VALORES POR SETOR

Setor Social:

Estatutário Dinamite – Check inEstatutário Colina Mais – Check inEstatutário Colina – R$30,00Estatutário Caldeirão Mais – R$50,00Estatutário Caldeirão – R$50,00Estatutário Norte a Sul – R$50,00Estatutário Camisas Negras – R$50,00Estatutário – R$50,00Sócio Dinamite – Check inColina Mais – Check inColina – R$30,00

Setor Arquibancada:

Estatutário Dinamite – Check inEstatutário Colina Mais – Check inEstatutário Colina – R$12,00Estatutário Caldeirão Mais – Check inEstatutário Caldeirão – R$12,00Estatutário Norte a Sul – R$20,00Estatutário Camisas Negras – R$20,00Estatutário – R$20,00Sócio Dinamite – Check inColina Mais – Check inColina – R$12,00Caldeirão Mais – Check inCaldeirão – R$12,00Norte a Sul – R$20,00Camisas Negras – R$36,00

DATA E HORÁRIO DA ABERTURA POR PLANO E RATING:

Estatutários* e Estatutários + ST* – 7 Estrelas – 03/11 às 12hEstatutários, Estatutários + ST, Dinamite e Colina Mais* – 6 Estrelas – 03/11 às 13hColina Mais e Caldeirão Mais* – 5 Estrelas – 03/11 às 14hCaldeirão Mais e Colina* – 4 Estrelas – 03/11 às 15hColina e Caldeirão* e Norte a Sul* – 3 Estrelas – 03/11 às 16hCaldeirão, Norte a Sul e Camisas Negras* – 2 Estrelas – 03/11 às 17hCamisas Negras – 1 Estrela – 03/11 às 18hPúblico Geral – 03/11 às 19h

* Sócios adimplentes desde o início da pandemia (março 2020) possuem 1 estrela bônus.

Em tempo: Clique aqui e veja os pontos de retirada para a torcida do Vasco. TORCIDA VISITANTE

Já a venda para a torcida do Botafogo será através do link abaixo: https://www.meubilhete.com/ticket/vasco-x-botafogo-071121/f5eca201-271f-4688-ba5b-033b2c5bbd1d. O Vasco disponibilizou mil ingressos para a torcida visitantes com preços de R$40,00 (Inteira) e R$20,00 (meia-entrada).

VEJA PONTOS DE RETIRADA E HORÁRIOS

Sábado, 06/11:

Bilheteria Norte do Nilton Santos – 10h às 17hSede General Severiano – 10h às 17hDomingo, 07/11 – Dia do Jogo:

Bilheteria Norte do Nilton Santos – 10h às 16h45Sede General Severiano – 10h às 16h45