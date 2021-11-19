VAR vê simulação de Marinho em pênalti contra a Chapecoense

A CBF divulgou na noite desta quinta-feira o áudio do VAR da partida entre Santos e Chapecoense. No confronto, o árbitro Paulo César Zanoveli foi chamado para conferir a imagem do pênalti marcado em cima do atacante Marinho, que originou o primeiro gol do Peixe no jogo.Para o assistente do árbitro de vídeo, Frederico Soares Vilarinho, o atacante Marinho simulou a penalidade.

- Zanoveli, Vilarinho falando, vou separar a imagem atrás do gol e vou te dar a imagem da câmera 2. E depois da quatro. Vou dar da quatro. A gente vê o jogador de branco dobrando a perna e se jogando - afirmou o assistente.O árbitro, no entanto, não concorda com o comentário do assistente.

- Para mim tem o calço em baixo, um calço imprudente. Só quero ver se está em cima da linha. Está em cima da linha. Vou manter a decisão de pênalti - afirmou Zanoveli.