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futebol

VAR vê simulação de Marinho em pênalti contra a Chapecoense

CBF divulgou o áudio do VAR do confronto de quarta-feira e conversa revela que assistente do VAR viu simulação do atacante do Peixe, mas árbitro manteve a decisão...
LanceNet

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Publicado em 

19 nov 2021 às 09:43

Publicado em 19 de Novembro de 2021 às 09:43

A CBF divulgou na noite desta quinta-feira o áudio do VAR da partida entre Santos e Chapecoense. No confronto, o árbitro Paulo César Zanoveli foi chamado para conferir a imagem do pênalti marcado em cima do atacante Marinho, que originou o primeiro gol do Peixe no jogo.Para o assistente do árbitro de vídeo, Frederico Soares Vilarinho, o atacante Marinho simulou a penalidade.
- Zanoveli, Vilarinho falando, vou separar a imagem atrás do gol e vou te dar a imagem da câmera 2. E depois da quatro. Vou dar da quatro. A gente vê o jogador de branco dobrando a perna e se jogando - afirmou o assistente.O árbitro, no entanto, não concorda com o comentário do assistente.
- Para mim tem o calço em baixo, um calço imprudente. Só quero ver se está em cima da linha. Está em cima da linha. Vou manter a decisão de pênalti - afirmou Zanoveli.
Crédito: Marinhofez umgoldepênalticontraaChapecoense(FOTO:IvanStorti/SantosFC

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