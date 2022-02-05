Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

'Vamos com força total', promete Leila Pereira sobre Palmeiras no Mundial

Presidente do Verdão chegou em Abu Dhabi e acompanhou treino da equipe neste sábado...

Publicado em 05 de Fevereiro de 2022 às 10:19

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 fev 2022 às 10:19
O treino deste sábado (5) do Palmeiras em Abu Dhabi para o Mundial de Clubes contou pela primeira vez com a presença da presidente Leila Pereira. Na cidade desde sábado (4), a mandatária alviverde gravou um vídeo prometendo aos torcedores que o Verdão entra na competição 'com força total'.- Pessoal está tudo tranquilo. Tenho certeza que vamos com força total. E a gente vai fazer o que a gente sempre fez.
A mandatária palmeirense ainda aproveitou para pedir o incentivo da torcida.
- Eu peço a vocês para torcer e muito para que dê tudo certo. Já é uma grande vitória nós estarmos aqui, disputando dois Mundiais seguidos. É um orgulho muito grande para mim e eu tenho certeza que para nossos milhões de torcedores também.
A estreia no Mundial de Clubes será na semifinal nesta terça-feira (8), às 13h30 (de Brasília), contra o vencedor de Al Ahly-EGI ou Monterrey-MEX, que se enfrentam nesta tarde.
Crédito: LeilaPereiraacompanhatreinodestesábadodoVerdão,emAbuDhabi(Foto:Reprodução/Twitter

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Enem 2026: período para pedir isenção da taxa termina nesta sexta (24)
Vítima foi encontrada amarrada a um colchão com o uso de um cinto, nua, com ferimentos pelo corpo e coberta por fezes
O que se sabe sobre caso de mulher mantida em cárcere e torturada em Itapuã
Sara Gimenes Torres morreu em acidente de carro na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica
Namorado de jovem morta em acidente em Cariacica pede perdão e promete se apresentar à polícia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados