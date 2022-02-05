'Vamos com força total', promete Leila Pereira sobre Palmeiras no Mundial

O treino deste sábado (5) do Palmeiras em Abu Dhabi para o Mundial de Clubes contou pela primeira vez com a presença da presidente Leila Pereira. Na cidade desde sábado (4), a mandatária alviverde gravou um vídeo prometendo aos torcedores que o Verdão entra na competição 'com força total'.- Pessoal está tudo tranquilo. Tenho certeza que vamos com força total. E a gente vai fazer o que a gente sempre fez.

A mandatária palmeirense ainda aproveitou para pedir o incentivo da torcida.

- Eu peço a vocês para torcer e muito para que dê tudo certo. Já é uma grande vitória nós estarmos aqui, disputando dois Mundiais seguidos. É um orgulho muito grande para mim e eu tenho certeza que para nossos milhões de torcedores também.

A estreia no Mundial de Clubes será na semifinal nesta terça-feira (8), às 13h30 (de Brasília), contra o vencedor de Al Ahly-EGI ou Monterrey-MEX, que se enfrentam nesta tarde.