Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Série D

Valdir Bigode promete corrigir erros do Vitória para o jogo de volta

Treinador alvianil lamentou passes errados no ataque e mira mudanças para o próximo jogo diante do Brasiliense

Publicado em 16 de Junho de 2019 às 20:14

Publicado em 

16 jun 2019 às 20:14
Tudo igual nos primeiros 90 minutos da eliminatória entre Vitória e Brasiliense, pela segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. As duas equipes se enfrentaram na tarde deste sábado (15), no estádio Salvador Costa, e não saíram do 0 a 0. Treinador do Alvianil, Valdir Bigode avaliou de forma positiva o desempenho dos seus comandados, apesar do empate sem gols.   
Valdir Bigode aponta a direção para o Vitória vencer fora de casa Crédito: Ricardo Medeiros
> Vitória e Brasiliense empatam e decisão fica para o jogo de volta
"A partida do Vitória foi muito boa. A equipe do Brasiliense é muito experiente, um time de toque de bola, que tem um investimento muito maior do que o nosso. Acredito que jogamos bem, mas erramos o penúltimo passe, pra botar os nossos atacantes na cara do gol. Vamos tentar corrigir isso para o próximo jogo", declarou. 
O treinador também garante que sua equipe não vai se intimidar no jogo de volta. "Não vejo o empate como problema nenhum. Contra a Portuguesa-RJ, lá, empatamos em um a um e jogamos pra cima. Contra a Caldense nós também fomos pra cima. Jogamos contra o Sobradinho-DF e novamente fomos pra cima. E a gente vai pra cima deles (Brasiliense) lá, vamos tentar buscar a classificação lá. Pode ter certeza", garantiu Valdir.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernando Tatagiba
Parte 2: para o aniversário de morte de Fernando Tatagiba
Presídio
Quanto custa manter cada preso do sistema carcerário do ES
Imagem de destaque
Livro conta a história dos bairros de Vila Velha desde o século XVI

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados