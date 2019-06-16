Valdir Bigode promete corrigir erros do Vitória para o jogo de volta

Tudo igual nos primeiros 90 minutos da eliminatória entree Brasiliense, pela segunda fase da. As duas equipes se enfrentaram na tarde deste sábado (15), no estádio Salvador Costa, e não saíram do 0 a 0. Treinador do Alvianil, Valdir Bigode avaliou de forma positiva o desempenho dos seus comandados, apesar do empate sem gols.

"A partida do Vitória foi muito boa. A equipe do Brasiliense é muito experiente, um time de toque de bola, que tem um investimento muito maior do que o nosso. Acredito que jogamos bem, mas erramos o penúltimo passe, pra botar os nossos atacantes na cara do gol. Vamos tentar corrigir isso para o próximo jogo", declarou.

O treinador também garante que sua equipe não vai se intimidar no jogo de volta. "Não vejo o empate como problema nenhum. Contra a Portuguesa-RJ, lá, empatamos em um a um e jogamos pra cima. Contra a Caldense nós também fomos pra cima. Jogamos contra o Sobradinho-DF e novamente fomos pra cima. E a gente vai pra cima deles (Brasiliense) lá, vamos tentar buscar a classificação lá. Pode ter certeza", garantiu Valdir.