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futebol

Umberto Louzer promete Sport com força máxima contra o Náutico

'Em hipótese alguma vamos poupar algum tipo de atleta', disse o técnico do Leão...

Publicado em 01 de Maio de 2021 às 20:46

LanceNet

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Publicado em 

01 mai 2021 às 20:46
Crédito: Anderson Stevens/Sport
Para o clássico contra o Náutico, neste domingo, pela 9ª rodada do Campeonato Pernambuco, o técnico do Sport, Umberto Louzer, não quis saber de poupar seus jogadores e deverá escalar seu time com força máxima em campo.Com a classificação para às semifinais encaminhada, o comandante esbanjou confiança. Segundo o próprio, a única situação que poderia tirar um de seus atletas titulares do confronto seria um problema com lesão visando a continuidade da temporada.
"Nossa ideia é levar força máxima para dentro do campo. Em hipótese alguma vamos poupar algum tipo de atleta, a não ser que tenha alguma iminência de lesão, para não perder para o decorrer da competição. Fora isso, vamos com força máxima", ressaltou.
Diante da opção do treinador, ao que tudo indica, o Leão da Ilha deverá ter a seguinte escalação: Maílson; Patric, Iago Maidana, Adryelson e Sander; Marcão, Betinho e Thiago Lopes (Gustavo); Neílton, Toró e Mikael (Tréllez).

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