Umberto Louzer promete Sport com força máxima contra o Náutico

Para o clássico contra o Náutico, neste domingo, pela 9ª rodada do Campeonato Pernambuco, o técnico do Sport, Umberto Louzer, não quis saber de poupar seus jogadores e deverá escalar seu time com força máxima em campo.Com a classificação para às semifinais encaminhada, o comandante esbanjou confiança. Segundo o próprio, a única situação que poderia tirar um de seus atletas titulares do confronto seria um problema com lesão visando a continuidade da temporada.