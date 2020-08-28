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'Um sonho que está próximo de ser realidade', diz Reinier sobre jogar a Champions League

Em entrevista ao 'Esporte Interativo', jovem meio-campista, de 18 anos, que pertence ao Real Madrid e foi emprestado ao Borussia Dortmund comenta sobre seu futuro na Europa...

Publicado em 28 de Agosto de 2020 às 18:34

LanceNet

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Publicado em 

28 ago 2020 às 18:34
Crédito: Reinier foi emprestado ao Borussia Dortmund e sonha em jogar a Champions League com a camisa aurinegra (Reprodução/ Twitter Reinier
Em entrevista ao canal 'Esporte Interativo', Reinier, que pertence ao Real Madrid e foi emprestado ao Borussia Dortmund comentou sobre seu futuro na Europa e revelou estar ansioso para disputar a Champions League com a camisa aurinegra. Ainda em fase de ambientação, o jovem meio-campista, de 18 anos, admitiu que ainda sente dificuldades devido ao novo idioma, mas que tem tido a ajuda de outros jogadores do clube como Witsel, atleta belga, que já jogou pelo Benfica e fala português.
Ao ser perguntado sobre o norueguês Haaland, Reinier o classificou como "um grande jogador, muito competitivo", e afirmou estar preparado para o novo desafio da sua curta carreira. Vale lembrar, que ele se destacou no Flamengo, então dirigido por Jorge Jesus e assinou com o clube merengue.
Para adquirir mais experiência na Europa, o Real Madrid preferiu emprestar o atleta. Com isso, Reinier pode ter a chance de disputar uma Champions League, o maior torneio de clubes do Velho Continente e do mundo do futebol, algo que o enche de ansiedade e alegria.
- Vou dar o meu melhor. Tenho de dar o máximo em cada jogo e veremos o que irá acontecer. É uma temporada que promete e vamos à luta. É um sonho (jogar a Champions League) que está próximo de se tornar realidade. É um sentimento que não tem explicação - frisou.

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