'Um sonho que está próximo de ser realidade', diz Reinier sobre jogar a Champions League

Crédito: Reinier foi emprestado ao Borussia Dortmund e sonha em jogar a Champions League com a camisa aurinegra (Reprodução/ Twitter Reinier

Em entrevista ao canal 'Esporte Interativo', Reinier, que pertence ao Real Madrid e foi emprestado ao Borussia Dortmund comentou sobre seu futuro na Europa e revelou estar ansioso para disputar a Champions League com a camisa aurinegra. Ainda em fase de ambientação, o jovem meio-campista, de 18 anos, admitiu que ainda sente dificuldades devido ao novo idioma, mas que tem tido a ajuda de outros jogadores do clube como Witsel, atleta belga, que já jogou pelo Benfica e fala português.

Ao ser perguntado sobre o norueguês Haaland, Reinier o classificou como "um grande jogador, muito competitivo", e afirmou estar preparado para o novo desafio da sua curta carreira. Vale lembrar, que ele se destacou no Flamengo, então dirigido por Jorge Jesus e assinou com o clube merengue.

Para adquirir mais experiência na Europa, o Real Madrid preferiu emprestar o atleta. Com isso, Reinier pode ter a chance de disputar uma Champions League, o maior torneio de clubes do Velho Continente e do mundo do futebol, algo que o enche de ansiedade e alegria.