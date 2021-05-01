Udinese x Juventus: saiba onde assistir e prováveis escalações

O Campeonato Italiano chegou em sua reta decisiva e a luta por uma vaga na próxima edição da Champions League está pegando fogo. Neste domingo, a Juventus encara a Udinese, fora de casa, pela 34ª rodada do torneio. O jogo acontece às 13h (de Brasília), no Estádio Friuli.
Antes da partida, o técnico Luca Gotti elogiou o time da Juventus e afirmou que a Udinese terá dificuldades para vencer a Velha Senhora.
- A Juventus é uma equipe forte, com jogadores muito bons. Para pensar em trazer para casa um resultado positivo frente a ela, é preciso pensar em defender bem com alguma agressividade principalmente em certas zonas do gramado e não se contentar em defender - disse Gotti.
Por outro lado, o técnico Andrea Pirlo focou na reta final da temporada e disse que seu objetivo é conquistar a vaga na Champions League e vencer a Copa da Itália.
- Sabemos que este é um momento muito importante: temos 15 pontos pela frente mais a final da Copa da Itália. Todos os jogos são fundamentais e estamos focados no próximo. Meu objetivo é vencer as partidas que levarão a equipe à Champions League e à conquista da Copa da Itália. Não estou pensando em mais nada: estou calmo e concentrado - disse Pirlo.
FICHA TÉCNICA
Udinese x JuventusCampeonato Italiano - 34ª rodada
Data e horário: 02/05/2021, às 13h (de Brasília)Local: Estádio Friuli, em Údine (ITA)Árbitro: Daniele ChiffiAssistentes: Alberto Tegoni e Sergio RanghettiOnde assistir: Band e SporTV
PROVÁVEIS TIMES
UDINESE (Técnico: Luca Gotti)Scuffet; Rodrigo Becão, Nuytinck e Bonifazi; Molina, De Paul, Walace, Arslan e Stryger Larsen; Pereyra; Okaka.
Desfalques: Pussetto, Jajalo, Deulofeu, Braaf e Nestorovski (lesionados); Musso (suspenso).
JUVENTUS (Técnico: Andrea Pirlo)Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci e Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Arthur e Chiesa; Morata e Cristiano Ronaldo.
Desfalques: Demiral (lesionado).