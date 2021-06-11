Túlio Maravilha dá 'benção' para Rafael Moura no Botafogo: 'Vai fazer muito gol'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo tem um novo atacante: Rafael Moura foi anunciado na última semana com a esperança de guiar o sistema ofensivo do Alvinegro na Série B. O He-Man, nesta sexta-feira, foi "abençoado": em entrevista ao LANCE!, Túlio Maravilha aprovou a contratação do jogador de 38 anos e acredita que ele terá sucesso.

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O ex-camisa 7 esteve no Rio de Janeiro para participar do evento em que virou estátua no Setor Leste do Estádio Nilton Santos. Ele conversou com a reportagem do L! e espera uma boa passagem do He-Man com a camisa alvinegra.

- Gostei da contratação porque é uma referência. O Botafogo estava precisando de um jogador de peso, que pudesse amedrontar os adversários. Foi artilheiro em todos os clubes que passou. Se ele tem a força, tem a minha bênção. Desejo muita sorte, que ele possa contribuir com o faro de gol. Tenho certeza que se arrumar um esquema em função dele, vai fazer muito gol. Rafael Moura tem a bênção do Maravilha e eu vou torcer para que tudo dê certo - afirmou.O ex-jogador também confia que o Botafogo vai voltar para a elite do futebol brasileiro. Ele elogiou o planejamento feito pelo clube visando a temporada e até ofereceu ajuda caso a diretoria precise de uma presença fora de campo para incentivar os jogadores.