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Tropeirãocast-Da euforia à frustração! É cedo para a 'corneta'?

O episódio desta semana comenta sobre os revezes das equipes mineiras no Brasileiro e tem até um pedido para a FIFA escolher Thomas Müller como melhor do mundo...
LanceNet

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Publicado em 

22 ago 2020 às 17:06

Publicado em 22 de Agosto de 2020 às 17:06

Crédito: Alguns jogos dos times de Minas no Brasileirão deram desespero de se ver-(Reprodução de imagem do filme Trainspotting/PolyGram Filmed Entertainment
Escute: https://bit.ly/31nj2Yh O #TROPEIRÃOCAST debate o começo eufórico dos times mineiros no Brasileirão e a frustrante rodada com derrotas de #Galo, do #Cruzeiro e amargos empates do #América. Será que já é motivo para reclamar e cair de cabeça no vaso do banheiro? #GALO (6m) Veio a primeira derrota do #Galo, mas o time continua sendo um time corajoso e que entrega o futebol mais divertido da temporada até aqui. O filho da #Xuxa chegando e o #Guga indo? Precisamos de um camisa 9? Sampaoli é doido ou é gênio? #CRUZEIRO (40m) A primeira derrota do #Cruzeiro mostra a real cara do time, ou estamos exagerando? A linda nova camisa camuflada e mais notícias policiais sobre a #TocadosCanalhas. #AMÉRICAMG (1h29m) O #Coelhão trupica, trupica e empata e empata. Fica perdendo pontos e vai fazer falta de novo esse ano... #FUTEBOLNOMUNDO(1h40m) O #PaitáOn e o #Neymar pode ser melhor do mundo. Eita #meninolargo. Aguenta o #Bayer, na #LigadosCampeões? Para nós #Parça, o melhor devia ser #ThomasMuller. E o #patético calendário da #CBF para #2021. Venha conosco no #TROPEIRÃOCAST nesta Missão: Quase Impossível ######################### #TROPEIRÃOCAST está em todas plataformas de podcasts. Ouça e curta a análise mais saborosa e inusitada do futebol mineiro. ApplePodCast: https://apple.co/2yQxfkQSpotify: https://spoti.fi/2SWtzojGooglePodCast: https://bit.ly/2Ai4cqBDeezer: https://bit.ly/3cnmd54 Assine Grátis o TropeirãoCast: https://castbox.fm/ch/2272242

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