AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • TROPEIRÃOCAST- O Coelho vai 'fatiar' o Porco na Copa do Brasil? E os 100 anos da Raposa? Terá festa?
futebol

TROPEIRÃOCAST- O Coelho vai 'fatiar' o Porco na Copa do Brasil? E os 100 anos da Raposa? Terá festa?

No último episódio de 2020, com o futebol ainda rolando, já pensamos em como será o início de 2021 dos trio mineiro. Vem com a gente. Ouça!...

Publicado em 28 de Dezembro de 2020 às 21:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 dez 2020 às 21:44
O #TROPEIRÃOCAST é sobre esperança: De um #Galo que ainda luta para chegar no #SãoPaulo. Do #Cruzeiro100anos e a pouca esperança de voltar para elite. Do #AméricaMG que pode ter a maior temporada da sua história. E da falta de esperança de um ídolo como #Neymar e seu comportamento na #pandemia.
CONFIRA A TABELA DO BRASILEIRO DA SÉRIE A Venha conosco no #TROPEIRÃOCAST. #GALO - Ouça em 5m#CRUZEIRO - Ouça em 25m15s#AMÉRICAMG - Ouça em 49m41s #FutebolnoMundo - Ouça em 1h08mNeymar e sua bolha da fantasia, em que nada acontece ou abala seu mundo, mesmo na pandemia. ######################### #TROPEIRÃOCAST está em todas plataformas de podcasts. Ouça e curta a análise mais saborosa e inusitada do futebol mineiro. ApplePodCast: https://apple.co/2yQxfkQSpotify: https://spoti.fi/2SWtzojGooglePodCast: https://bit.ly/2Ai4cqBDeezer: https://bit.ly/3cnmd54 Assine Grátis o TropeirãoCast: https://castbox.fm/ch/2272242
CONFIRA A TABELA DA SÉRIE B
este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

MDB lança candidatura de Ricardo Ferraço ao governo e de Rose de Freitas ao Senado em convenção
Candidato ao governo do ES, Ricardo Ferraço diz respeitar neutralidade do PSD
juiz, mandados, ordens, justiça
Acusada por morte de ciclista é denunciada por furto em loja de shopping no ES
Palácio Anchieta
Como fica a corrida ao Palácio Anchieta com o fim das convenções

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados