TROPEIRÃOCAST- O Coelho vai 'fatiar' o Porco na Copa do Brasil? E os 100 anos da Raposa? Terá festa?

O #TROPEIRÃOCAST é sobre esperança: De um #Galo que ainda luta para chegar no #SãoPaulo. Do #Cruzeiro100anos e a pouca esperança de voltar para elite. Do #AméricaMG que pode ter a maior temporada da sua história. E da falta de esperança de um ídolo como #Neymar e seu comportamento na #pandemia.
CONFIRA A TABELA DO BRASILEIRO DA SÉRIE A Venha conosco no #TROPEIRÃOCAST. #GALO - Ouça em 5m#CRUZEIRO - Ouça em 25m15s#AMÉRICAMG - Ouça em 49m41s #FutebolnoMundo - Ouça em 1h08mNeymar e sua bolha da fantasia, em que nada acontece ou abala seu mundo, mesmo na pandemia. ######################### #TROPEIRÃOCAST está em todas plataformas de podcasts. Ouça e curta a análise mais saborosa e inusitada do futebol mineiro. ApplePodCast: https://apple.co/2yQxfkQSpotify: https://spoti.fi/2SWtzojGooglePodCast: https://bit.ly/2Ai4cqBDeezer: https://bit.ly/3cnmd54 Assine Grátis o TropeirãoCast: https://castbox.fm/ch/2272242
CONFIRA A TABELA DA SÉRIE B