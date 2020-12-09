Três meses após cirurgia, Ruan Oliveira mostra evolução em recuperação no Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Neste ano, alguns jovens da base do Corinthians foram promovidos ao elenco principal a fim de suportar a maratona de jogos que a pandemia de coronavírus provocou. Entre eles está Ruan Oliveira, que vinha tendo chances para atuar, mas sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em setembro e completa três meses de cirurgia nesta quarta-feira.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

Ruan se machucou sozinho, durante um treinamento no CT Joaquim Grava, no início de setembro e no dia 9 daquele mês foi submetido ao procedimento cirúrgico para o qual é previsto um prazo de seis a oito meses de recuperação. Desde então, o jogador vem atualizando o passo a passo de seu processo de volta aos gramados. Por enquanto ele faz apenas trabalhos internos no CT.

Recentemente, na última sexta-feira, ele usou seu Instagram para publicar um vídeo em que mostra os exercícios que tem executado no Laboratório R9 de biomecânica que fica dentro do centro de treinamento, onde tem sido acompanhado pelos fisioterapeutas do clube. Se a evolução continuar sendo positiva, a expectativa é de que Ruan volte a jogar entre março e maio de 2021.Antes de se machucar, o meia vinha ganhando espaço com o técnico Tiago Nunes, que já deixou o clube. Ao todo, foram quatro jogos disputados neste ano: três como reserva (Atlético-MG, Grêmio e Coritiba) e um como titular (Fortaleza). No início do ano, Ruan já havia sido destaque na Copinha.