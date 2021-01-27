Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Tottenham x Liverpool: saiba onde assistir e prováveis escalações

Equipe de Jurgen Klopp vive má fase na Premier League após cinco jogos sem vitória, enquanto time de José Mourinho busca ultrapassar rival e chegar no G-4...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 jan 2021 às 12:30

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 12:30

Crédito: No primeiro turno, Firmino garantiu vitória do Liverpool em Anfield (PETER POWELL / POOL / AFP
Em má fase e sem vencer há cinco jogos na Premier League, o Liverpool viaja para encarar o Tottenham nesta quinta-feira, às 17h (horário de Brasília). O duelo é briga direta por posição na tabela do Campeonato Inglês, uma vez que a equipe de Londres ocupa a 6ª colocação, mas com apenas um ponto atrás dos Reds.Fala dos técnicos
- A situação geral é um desafio e o desafio é bom, eu estou bem com isso. Eu não sou a pessoa que sento e penso que minha vida tem que ser sempre perfeita e meu time vencer todos os jogos. Se algo der errado, temos que trabalhar e é o que estamos fazendo. Nós já mudamos algumas coisas e tentamos melhorar. Vamos lutar duro, seremos positivos e críticos quando tivermos que ser - avaliou Klopp.
> Veja situação de Liverpool e Tottenham na tabela
- Jogar contra o Liverpool é sempre jogar contra o Liverpool, independentemente do contexto. Eles têm grandes jogadores no ataque, então quando você cria chances e tem ótimos atletas, você está mais perto de marcar gols do que o contrário. Mas nós somos um time bem organizado e eu não acho que será um jogo fácil - afirmou Mourinho.
Campeonato semelhante
Tanto Liverpool quanto Tottenham tiveram um início de Premier League bom e chegaram a disputar a liderança no início da temporada. O primeiro a cair de rendimento foi o time de Mourinho, mas após quatro jogos invictos, a equipe londrina vive um momento melhor do que o rival e busca alcançar o 4º lugar, atualmente com o West Ham. Os Reds possuem um jogo a mais do que o adversário e estão sete pontos atrás do líder Manchester City.
FICHA TÉCNICA:Tottenham x Liverpool
Data e horário: 28/1/2021, às 187h (de Brasília)Local: Tottenham Hotspurs Stadium, em Londres (ING)Onde assistir: ESPN Brasil
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:TOTTENHAM (Técnico: José Mourinho)Lloris; Aurier, Dier, Rodon e Reguilon; Sissoko e Hojbjerg; Bergwijn, Ndombele e Son; Kane.
Desfalques: Lo Celso, Dele Alli e Doherty (machucados).
LIVERPOOL (Técnico: Jurgen Klopp)Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Fabinho e Robertson; Wijnaldum, Thiago e Oxlade-Chamberlain; Salah, Firmino e Mane.
Desfalques: Henderson, Joe Gomez, Van Dijk, Keita e Jota (machucados).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

liverpool
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
9 apostas do ES ficam a uma dezena do prêmio milionário da Lotofácil
Imagem de destaque
Lemborexante: entenda como funciona o novo remédio para insônia
Imagem de destaque
Lasanha ao molho branco: 7 receitas fáceis e deliciosas para o almoço de domingo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados