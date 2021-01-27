Tottenham x Liverpool: saiba onde assistir e prováveis escalações

Crédito: No primeiro turno, Firmino garantiu vitória do Liverpool em Anfield (PETER POWELL / POOL / AFP

Em má fase e sem vencer há cinco jogos na Premier League, o Liverpool viaja para encarar o Tottenham nesta quinta-feira, às 17h (horário de Brasília). O duelo é briga direta por posição na tabela do Campeonato Inglês, uma vez que a equipe de Londres ocupa a 6ª colocação, mas com apenas um ponto atrás dos Reds.Fala dos técnicos

- A situação geral é um desafio e o desafio é bom, eu estou bem com isso. Eu não sou a pessoa que sento e penso que minha vida tem que ser sempre perfeita e meu time vencer todos os jogos. Se algo der errado, temos que trabalhar e é o que estamos fazendo. Nós já mudamos algumas coisas e tentamos melhorar. Vamos lutar duro, seremos positivos e críticos quando tivermos que ser - avaliou Klopp.

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- Jogar contra o Liverpool é sempre jogar contra o Liverpool, independentemente do contexto. Eles têm grandes jogadores no ataque, então quando você cria chances e tem ótimos atletas, você está mais perto de marcar gols do que o contrário. Mas nós somos um time bem organizado e eu não acho que será um jogo fácil - afirmou Mourinho.

Campeonato semelhante

Tanto Liverpool quanto Tottenham tiveram um início de Premier League bom e chegaram a disputar a liderança no início da temporada. O primeiro a cair de rendimento foi o time de Mourinho, mas após quatro jogos invictos, a equipe londrina vive um momento melhor do que o rival e busca alcançar o 4º lugar, atualmente com o West Ham. Os Reds possuem um jogo a mais do que o adversário e estão sete pontos atrás do líder Manchester City.

FICHA TÉCNICA:Tottenham x Liverpool

Data e horário: 28/1/2021, às 187h (de Brasília)Local: Tottenham Hotspurs Stadium, em Londres (ING)Onde assistir: ESPN Brasil

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:TOTTENHAM (Técnico: José Mourinho)Lloris; Aurier, Dier, Rodon e Reguilon; Sissoko e Hojbjerg; Bergwijn, Ndombele e Son; Kane.

Desfalques: Lo Celso, Dele Alli e Doherty (machucados).

LIVERPOOL (Técnico: Jurgen Klopp)Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Fabinho e Robertson; Wijnaldum, Thiago e Oxlade-Chamberlain; Salah, Firmino e Mane.