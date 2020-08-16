Torrent enaltece a primeira vitória 'de muitas': 'Somos Flamengo e precisamos ganhar todos os jogos'

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

O Flamengo foi à capital do Paraná e, diante do Coritiba, no Estádio Couto Pereira, conheceu a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Pela quarta rodada da competição, o time de Domènec Torrent venceu por 1 a 0, com gol de Arrascaeta, neste sábado. E o técnico, citado pelo uruguaio após o duelo, celebrou a "primeira vitória de muitas" - conforme destacou o próprio catalão.

Na sala de imprensa da casa do Coxa, Dome salientou o peso de brigar pelo bicampeonato nacional, por exemplo, e sublinhou que conhece "as características dos jogadores do elenco".

- Foi uma vitória muito importante. Somos Flamengo, temos que ganhar todos os jogos e não começamos bem. Jogamos como o verdadeiro Flamengo do ano passado. Foi a primeira vitória de muitas - falou Domènec, emendando:

- Conheço as características dos jogadores do elenco, vi muitos jogos. Sei que o Bruno (Henrique) ocupa muito bem o espaço, Gabriel também, Vitinho e Michael são bons no um contra um. Mas precisamos de tempo para nos conhecer e treinar conceitos respeitando a qualidade dos jogadores. O mais importante são os jogadores, não os técnicos.Torrent ainda foi questionado acerca da saída do Rafinha e a busca do clube pelo substituto do ex-camisa 13 - cabe destacar que o chileno Mauricio Isla está próximo de um acerto. O treinador, contudo, evitou se posicionar.