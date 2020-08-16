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Torrent enaltece a primeira vitória 'de muitas': 'Somos Flamengo e precisamos ganhar todos os jogos'

Técnico também sublinhou o fato de conhecer os jogadores do elenco do Rubro-Negro, que, neste sábado, conquistou os primeiros pontos com o catalão e no Brasileirão-2020...
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Publicado em 

15 ago 2020 às 22:30

Publicado em 15 de Agosto de 2020 às 22:30

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
O Flamengo foi à capital do Paraná e, diante do Coritiba, no Estádio Couto Pereira, conheceu a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Pela quarta rodada da competição, o time de Domènec Torrent venceu por 1 a 0, com gol de Arrascaeta, neste sábado. E o técnico, citado pelo uruguaio após o duelo, celebrou a "primeira vitória de muitas" - conforme destacou o próprio catalão.
Na sala de imprensa da casa do Coxa, Dome salientou o peso de brigar pelo bicampeonato nacional, por exemplo, e sublinhou que conhece "as características dos jogadores do elenco".
- Foi uma vitória muito importante. Somos Flamengo, temos que ganhar todos os jogos e não começamos bem. Jogamos como o verdadeiro Flamengo do ano passado. Foi a primeira vitória de muitas - falou Domènec, emendando:
- Conheço as características dos jogadores do elenco, vi muitos jogos. Sei que o Bruno (Henrique) ocupa muito bem o espaço, Gabriel também, Vitinho e Michael são bons no um contra um. Mas precisamos de tempo para nos conhecer e treinar conceitos respeitando a qualidade dos jogadores. O mais importante são os jogadores, não os técnicos.Torrent ainda foi questionado acerca da saída do Rafinha e a busca do clube pelo substituto do ex-camisa 13 - cabe destacar que o chileno Mauricio Isla está próximo de um acerto. O treinador, contudo, evitou se posicionar.
Agora, o Flamengo de Dome receberá o Grêmio, no Maracanã, às 19h15 desta quarta-feira. O confronto será válido pela quarta rodada do Brasileirão.

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