Torcida faz campanha por técnico do Del Valle no Palmeiras; Leila 'responde'

Crédito: Daniel Suarte/AFP

A torcida do Palmeiras ainda está enraivecida com os resultados recentes do time. Por conta disso, no início da tarde desta quinta, um dia após o empate contra o Internacional, pelo Brasileirão, alguns torcedores estão pedindo uma troca: a saída do técnico Vanderlei Luxemburgo e a contratação de Miguel Ángel Ramírez, do Independiente Del Valle, nas redes sociais.

Por conta dessa interação, o nome do espanhol ficou entre os mais comentados do Twitter (trending topics). A “campanha” virtual pelo treinador é por conta do mau momento do Alviverde, mesmo estando ainda invicto no Campeonato Brasileiro e sendo o atual campeão paulista. O que anda incomodando os torcedores são as atuações dentro de campo e algumas escolhas do experiente técnico.

Além de Ramírez, outros nomes estavam entre os mais comentados do Twitter nesta manhã: Luiz Felipe Scolari e Mancha, em referência a maior torcida organizada do clube, que não se posicionou em relação a Luxemburgo. Já Felipão foi lembrado por alguns, porque, segundo eles, o técnico foi demitido "por muito menos" do que a situação atual com Luxa.Além disso, outra coisa chamou a atenção de torcedores no Twitter: Leila Pereira, dona da Crefisa e da FAM, patrocinadora do Palmeiras, postou uma enigmática mensagem em suas redes sociais. Com uma foto sua de expressão séria, escreveu na legenda: "Em minha vida e em nossas empresas não procuro culpados mas soluções". Muitos internautas responderam a postagem pedindo a troca de técnico.

Na última quarta-feira, no Allianz Parque, o Palmeiras recebeu o líder Internacional e mais uma vez produziu abaixo do esperado. Ficou no 1 a 1, sendo os dois gols marcados já no fim do jogo, e isso garantiu à equipe apenas mais um ponto dos dez já conquistados no torneio, com a sétima colocação.

O nome de Ramírez surgiu porque, com pouca idade e tendo ideias mais modernas do que Luxa, por exemplo, seria a mudança que grande parte dos torcedores deseja. Ele tem 35 anos e já treinou categorias de base de Las Palmas, Alavés e Aspire, do Qatar. Atualmente, é o treinador do Independiente Del Valle, do Equador, com quem venceu a Copa Sul-Americana de 2019.