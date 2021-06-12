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Torcida do Palmeiras levanta hashtag #FicaZaneratto e pede permanência da atacante

Palmeirenses requerem a extensão do contrato da jogadora, que está emprestada ao clube até julho...
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Publicado em 

12 jun 2021 às 10:30

Publicado em 12 de Junho de 2021 às 10:30

Crédito: Bia Zaneratto comanda o ataque palmeirense (Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
Na noite desta sexta-feira (11), a torcida do Palmeiras se mobilizou nas redes sociais com a hashtag #FicaZaneratto. A iniciativa foi originada pela proximidade do encerramento do contrato da atacante Bia Zaneratto, que está em sua segunda passagem pelo clube. A atleta de 27 anos jogou pelo Verdão entre os meses de fevereiro e julho de 2020 e retornou sob empréstimo cedido pelo time chinês Wuhan Xinjiyuan. Recentemente, Zaneratto foi premiada como a Melhor Jogadora do Mês do Brasileirão Feminino. Destaque na atual temporada do Palmeiras, a jogadora acumula sete gols e e três assistências em sete partidas disputadas e cada vez mais ganha a admiração da torcida.No momento, a atacante está integrando a Seleção Brasileira Feminina, ao lado de outras duas jogadoras do Palmeiras – a zagueira Rafaelle e a meio-campo Ary Borges. As três Palestrinas foram convocadas pela técnica Pia Sundhage para disputar jogos preparatórios contra a Rússia e o Canadá, respectivamente.

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