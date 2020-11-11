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Torcida do Flamengo faz festa para receber a delegação no Maracanã

Centenas de torcedores se reúnem no lado de fora do estádio para recepcionar o elenco antes da partida contra o São Paulo, pela Copa do Brasil...
LanceNet

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Publicado em 

11 nov 2020 às 20:19

Publicado em 11 de Novembro de 2020 às 20:19

Crédito: Paula Reis / CRF
Sem poder fazer a festa nas arquibancadas, a torcida do Flamengo achou uma alternativa para apoiar o time antes da partida contra o São Paulo, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Na noite desta quarta-feira, centenas de rubro-negros se reuniram no lado de fora do Maracanã para recepcionar o elenco na chegada ao estádio. Confira nos vídeos abaixo. Com direito a fogos e sinalizadores de fumaça, os torcedores fizeram a "rua de fogo" na chegada do ônibus do elenco ao Maracanã. Músicas tradicionais da arquibancada foram entoadas nos arredores do estádio, perto da Avenida Radial Oeste.
Flamengo e São Paulo entram em campo às 21h30 desta quarta-feira, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A partida marca a estreia de Rogério Ceni no comando do Rubro-Negro e você pode acompanhar tudo sobre o confronto no Tempo Real do LANCE!

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