Torcida do Flamengo faz festa para receber a delegação no Maracanã

Sem poder fazer a festa nas arquibancadas, a torcida do Flamengo achou uma alternativa para apoiar o time antes da partida contra o São Paulo, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Na noite desta quarta-feira, centenas de rubro-negros se reuniram no lado de fora do Maracanã para recepcionar o elenco na chegada ao estádio. Confira nos vídeos abaixo. Com direito a fogos e sinalizadores de fumaça, os torcedores fizeram a "rua de fogo" na chegada do ônibus do elenco ao Maracanã. Músicas tradicionais da arquibancada foram entoadas nos arredores do estádio, perto da Avenida Radial Oeste.