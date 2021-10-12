Torcedor do Santos do "sal grosso no VAR" espera o troféu de craque do jogo

Crédito: Reprodução / Santos FC

Wagner Leonardo marcou o gol do Santos contra o Grêmio que quebrou o jejum de 11 jogos sem vencer da equipe santista. Herói do jogo? Muito provável. Assim como Camacho, que fez uma grande partida. Marinho, com muita raça. Velázquez, cada vez mais "leve" no Peixe.Mas o principal personagem dessa vitória não foi escalado pelo técnico Fábio Carille. Israel Anderson de Melo, de 42 anos, que trabalha no setor de distribuição de alimentos da Vila, foi flagrado jogando sal grosso no VAR e caiu nas graças da torcida e do próprio perfil do Santos, considerado o 'craque do jogo'.

- Essa do craque do jogo é engraçado porque é sem jogar, só não ganhei o trofeuzinho. Cara, a ficha veio cair no final da tarde, agora eu estou vendo a dimensão, estou aproveitando. Todo mundo tem seu minuto de fama, as pessoas me tratando bem, os memes, espero que o Santos continue com essa sorte e que o jogo vire para nós - disse Israel ao LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE.

- Graças a Deus saiu da zona de rebaixamento, mas está perigando ainda, não está totalmente livre. Eu não digo que sou responsável (por quebrar a zica), mas todos que estavam na Vila, os que estavam fora, os que não conseguiram entrar, todo mundo teve sua energia positiva e fizeram acontecer. Eu com a minha fé, com o meu pensamento, eu fiz aquilo, pode ter ajudado, eu acredito em uma força maior, acredito na fé, mas os jogadores foram os responsáveis. Eles foram merecedores, daqui para frente vai ser só vitória. Precisamos sair dessa situação. Pode ser que seja 5% responsável - completou.Segundo o torcedor, ele é adepto de várias superstições quando o assunto é o Santos. Foi considerado 'louco' por parte dos amigos, mas leva com bom humor.

“Superstição é o que eu mais tenho. Assistir jogo no mesmo lugar, mesma camisa, mesmo shorts, só usar camisa do Santos no dia do jogo se for para o estádio. É muita coisa que falam que é de louco, mas eu tenho. Cruzo dedo, descruzo dedo, enrola a camisa, mão no bolso, chupar bala... cada um com a sua superstição. O que vale é que dê certo”, afirmou rindo.

Israel Melo é funcionário da empresa que atua na venda de alimentos e bebidas da Vila Belmiro e diz honrado pela oportunidade de trabalhar tão perto do seu time de coração.