Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Toque de recolher altera horário da 2ª rodada do Campeonato Baiano

Devido a impossibilidade de fazer duelos a partir das 20h (Horário de Brasília), a FBF alterou os horários...

Publicado em 22 de Fevereiro de 2021 às 15:56

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 fev 2021 às 15:56
Crédito: Reprodução/TVE Bahia
O Campeonato Baiano começou neste fim de semana e a 2ª rodada terá mudanças no horário dos confrontos devido ao toque de recolher que vigora em todo estado da Bahia.
+ Quem são os fregueses na era dos pontos corridos do Brasileirão? Confira!
Ba-Vi
Nos jogos deste meio de semana, o Bahia enfrentaria o Doce Mel às 21h30. Agora, o jogo acontece às 18h30. A partida do Vitória, diante do Atlético Alagoinha, que estava agendada para às 19h30, vai acontecer às 16h.
+ Elenco do Real Madrid recebe carros de luxo de presente. Confira fotos!
Veja como ficou a 2ª rodada com os horários alterados:
24/02Atlético de Alagoinhas x Vitória - 16hJacuipense x Unirb - 16hJuazeirense x Fluminense de Feira - 16hDoce Mel x Bahia - 18h

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bahia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Presídio
Quanto custa manter cada preso do sistema carcerário do ES
Imagem de destaque
Livro conta a história dos bairros de Vila Velha desde o século XVI
Polo Cricaré, da Seacrest Petróleo, no Norte do ES
O marasmo que virou a produção de petróleo no Norte do Espírito Santo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados