Toque de recolher altera horário da 2ª rodada do Campeonato Baiano

Crédito: Reprodução/TVE Bahia

O Campeonato Baiano começou neste fim de semana e a 2ª rodada terá mudanças no horário dos confrontos devido ao toque de recolher que vigora em todo estado da Bahia.

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Ba-Vi

Nos jogos deste meio de semana, o Bahia enfrentaria o Doce Mel às 21h30. Agora, o jogo acontece às 18h30. A partida do Vitória, diante do Atlético Alagoinha, que estava agendada para às 19h30, vai acontecer às 16h.

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Veja como ficou a 2ª rodada com os horários alterados: