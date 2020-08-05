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futebol

Tombense derrota a Caldense outra vez e está na final do Mineiro 2020

Será a primeira final do time de Tombos no Estadual em mais de 100 anos de história. A equipe da Zona da Mata  já garantiu o titulo do interior de Minas Gerais...
LanceNet

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Publicado em 

05 ago 2020 às 18:24

Publicado em 05 de Agosto de 2020 às 18:24

Crédito: Gabriel Lima comemra o segundo gol do Tombense, confirmando a vaga na final do Mineiro-(Yuri Laurindo / Arena Independência
O Tombense é o primeiro finalista do Campeonato Mineiro 2020. A equipe da Zona da Mata Mineira venceu a Caldense outra vez por 2 a 0, gols de Cássio Ortega e Gabriel Lima. O duelo foi válido pela segunda partida das semifinais do Estadual. Na ida, o time de Tombos fez 1 a 0 sobre o rival. O jogo foi disputado no Independência, nesta quarta-feira, 5 de agosto, às 16h. Será a primeira final no Mineiro do Tombense em sua história centenária. A equipe comandada por Eugênio Souza, primeira colocada na fase de classificação, confirmou o favoritismo no confronto contra a Veterana, que lutou bastante, mas sucumbiu perante a qualidade do adversário. O Tombense aguarda América-MG ou Atlético-MG para decidir o Campeonato Mineiro de 2020. Coelho e Galo farão o duelo também no Horto, completando a rodada dupla do dia no estádio. A final do Estadual de Minas ainda não tem datas, pois as próximas semanas estarão preenchidas por jogos do Brasileiro das Séries A, B e C, que tem o Tombense como representante de Minas Gerais. A equipe de Tombos já garantiu o título de campeão do interior e irá disputar a Recopa Mineira contra o Uberlândia, vencedor do Troféu Inconfidência, conquistado após um acordo entre o time do Triângulo, Cruzeiro e FMF, que cancelaram a competição pelos casos de Covid-19 no elenco do Uberlândia.

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