Tombense derrota a Caldense outra vez e está na final do Mineiro 2020

O Tombense é o primeiro finalista do Campeonato Mineiro 2020. A equipe da Zona da Mata Mineira venceu a Caldense outra vez por 2 a 0, gols de Cássio Ortega e Gabriel Lima. O duelo foi válido pela segunda partida das semifinais do Estadual. Na ida, o time de Tombos fez 1 a 0 sobre o rival. O jogo foi disputado no Independência, nesta quarta-feira, 5 de agosto, às 16h. Será a primeira final no Mineiro do Tombense em sua história centenária. A equipe comandada por Eugênio Souza, primeira colocada na fase de classificação, confirmou o favoritismo no confronto contra a Veterana, que lutou bastante, mas sucumbiu perante a qualidade do adversário. O Tombense aguarda América-MG ou Atlético-MG para decidir o Campeonato Mineiro de 2020. Coelho e Galo farão o duelo também no Horto, completando a rodada dupla do dia no estádio. A final do Estadual de Minas ainda não tem datas, pois as próximas semanas estarão preenchidas por jogos do Brasileiro das Séries A, B e C, que tem o Tombense como representante de Minas Gerais. A equipe de Tombos já garantiu o título de campeão do interior e irá disputar a Recopa Mineira contra o Uberlândia, vencedor do Troféu Inconfidência, conquistado após um acordo entre o time do Triângulo, Cruzeiro e FMF, que cancelaram a competição pelos casos de Covid-19 no elenco do Uberlândia.