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Titular sofre entorse e será reavaliado pelo Flamengo antes da Supercopa do Brasil

Andreas Pereira deixou o jogo contra o Madureira, nesta quarta, ainda no primeiro tempo com dores no tornozelo esquerdo e após receber cartão amarelo...

Publicado em 16 de Fevereiro de 2022 às 17:54

LanceNet

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Publicado em 

16 fev 2022 às 17:54
Substituído ainda no primeiro da partida entre Flamengo e Madureira, nesta quarta no Conselheiro Galvão, o meia Andreas Pereira sofreu entorse no tornozelo esquerdo e será reavaliado, no Ninho do Urubu, antes da Supercopa do Brasil. No domingo, o time de Paulo Sousa enfrenta o Atlético-MG na primeira decisão de 2022 e já não conta com Rodrigo Caio e Thiago Maia. Com gols de Willian Arão e Everton Ribeiro, o Flamengo venceu o Tricolor por 2 a 1.Andreas não estava fazendo uma boa partida e foi substituído aos 39 minutos, quando já havia recebido cartão amarelo e sido atendido após dividida, na qual ficou sentindo dores na perna esquerda. Willian Arão entrou em seu lugar. O meia será reavaliado nesta quinta, no CT, onde o grupo se reapresenta e inicia a preparação visando a partida contra o Atlético-MG, domingo, em Cuiabá.
Crédito: AndreasPereiradeixouojogodestaquartacomdoresnotornozeloesquerdo(Foto:LuisMiguelFerreira/Madureira

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