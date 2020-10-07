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futebol

Titular do Brasil, Danilo elogia versatilidade de Gabriel Menino

Dono da lateral direita da Seleção, o jogador da Juventus-ITA elogiou o atleta do Palmeiras e reforçou que a tendência das novas gerações do futebol é atuar em mais de uma posição
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LanceNet

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Publicado em 

07 out 2020 às 18:36

Publicado em 07 de Outubro de 2020 às 18:36

Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
O palmeirense Gabriel Menino foi assunto em entrevista coletiva na Granja Comary na tarde desta quarta-feira (7), antes de mais um treino de Tite com a Seleção Brasileira, que estreia nas Eliminatórias da Copa de 2022 nesta sexta-feira (9), diante da Bolívia, em São Paulo.
Danilo, dono da lateral direita da seleção e com a carreira consolidada na Europa, também teve um início profissional jogando mais adiantado e elogiou a versatilidade de Menino, convocado para a sua reserva:
– Eu acho muito importante e é o futuro do futebol a maioria dos jogadores exercerem mais de uma função. No começo da minha carreira também atuava muito no meio. Em relação ao Menino, a primeira coisa que eu falei pra ele foi: “aproveita”. E acho que ele tem uma grande vantagem em jogar no clube como meia e ser convocado como lateral – afirmou o campeão da Libertadores com o Santos.O lateral ainda afirmou que o alto nível dos treinos da Seleção vai contribuir ainda mais para a evolução do jovem de 20 anos.
– O nível aqui é muito alto e vai fazer com que ele aprenda e evolua em um nível muito alto. Vai ficar a frente de outros jogadores que não conseguem fazer outra função além daquela que eles tem de formação. O futuro do futebol vai ser, sem dúvida nenhuma, jogadores que possam exercer várias funções – analisou o companheiro de Cristiano Ronaldo na Juventus.
Atual titular como volante no time de Vanderlei Luxemburgo, Gabriel Menino foi convocado para ficar como opção na lateral direita da seleção de Tite, muito pela versatilidade que demonstrou no Palmeiras.

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