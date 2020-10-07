Titular do Brasil, Danilo elogia versatilidade de Gabriel Menino

Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

O palmeirense Gabriel Menino foi assunto em entrevista coletiva na Granja Comary na tarde desta quarta-feira (7), antes de mais um treino de Tite com a Seleção Brasileira, que estreia nas Eliminatórias da Copa de 2022 nesta sexta-feira (9), diante da Bolívia, em São Paulo.

Danilo, dono da lateral direita da seleção e com a carreira consolidada na Europa, também teve um início profissional jogando mais adiantado e elogiou a versatilidade de Menino, convocado para a sua reserva:

– Eu acho muito importante e é o futuro do futebol a maioria dos jogadores exercerem mais de uma função. No começo da minha carreira também atuava muito no meio. Em relação ao Menino, a primeira coisa que eu falei pra ele foi: “aproveita”. E acho que ele tem uma grande vantagem em jogar no clube como meia e ser convocado como lateral – afirmou o campeão da Libertadores com o Santos.O lateral ainda afirmou que o alto nível dos treinos da Seleção vai contribuir ainda mais para a evolução do jovem de 20 anos.

– O nível aqui é muito alto e vai fazer com que ele aprenda e evolua em um nível muito alto. Vai ficar a frente de outros jogadores que não conseguem fazer outra função além daquela que eles tem de formação. O futuro do futebol vai ser, sem dúvida nenhuma, jogadores que possam exercer várias funções – analisou o companheiro de Cristiano Ronaldo na Juventus.