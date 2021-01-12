Titular contra o River Plate em 1999, Agnaldo elogia Gallardo e faz alerta ao Palmeiras

Crédito: Divulgação/Palmeiras

Nesta terça-feira (12), o Palmeiras tem pela frente o duelo de volta diante do River Plate pela semifinal da Libertadores 2020. No passado, o Alviverde Imponente e os Millionarios de Buenos Aires também decidiram uma vaga para a final da Libertadores, em 1999, na campanha que acabaria consagrando a primeira conquista do Verdão no torneio. Naquela ocasião, um personagem improvável acabou sendo um dos componentes da equipe que faria história no jogo de volta e derrotaria os argentinos por 3 a 0 no Palestra Itália: Agnaldo.

O ex-zagueiro era reserva da equipe de Luiz Felipe Scolari. Contudo, devido aos desfalques de Cléber (lesionado) e Júnior Baiano (suspenso após expulsão na derrota por 1 a 0 no jogo de ida), Felipão precisou recorrer ao suplente para tentar dar conta do recado. A situação foi semelhante à que ocorreu com o defensor Alan Empereur na última terça-feira (5) em Buenos Aires, quando ele precisou substituir o titular Luan, que virou desfalque por causa de dores na lombar.Em entrevista concedida ao NOSSO PALESTRA/LANCE!, Agnaldo falou sobre a missão de sair do banco e assumir a titularidade em uma partida de tamanha dificuldade, e comentou a atuação de Empereur, que também entrou na mesma ‘fogueira’:

– Primeiramente, eu considero o Gallardo o melhor treinador sul-americano, disparado. Ele tem o respaldo e a confiança de todos, tem o grupo na mão, e a estratégia dele é de uma dificuldade enorme de ser batida. Como jogador, era muito ágil e inteligente, contra ele você não podia piscar, e tinha que estar muito bem fisicamente.

O ex-atleta complementou revelando sua preparação para o desafio:

– Eu tive uma experiência em uma semifinal na qual eu estava dirigindo o Atlético-BA; minha equipe jogou contra o Juazeirense, fora de casa, e venceu por 4 a 1. No jogo da volta, saímos perdendo por 2 a 0 e sofremos uma penalidade nos acréscimos, que, caso fosse convertida, levaria à disputa de pênaltis, mas o adversário acabou não marcando o gol e fomos à final. No entanto, ficamos por um fio e quase deu tudo errado naquele momento.>> Confira o chaveamento atualizado da Libertadores e faça sua simulação>> Rogério Ceni balança no Flamengo e Chelsea de olho em zagueiro francês. Confira o Dia do Mercado!

O defensor concluiu o papo deixando um alerta para os jogadores do Verdão que irão entrar em campo para buscar a vaga à grande final da competição continental: