Time feminino do Flamengo se reapresenta para a temporada 2022

Na manhã desta quarta-feira, as Meninas da Gávea se reapresentaram no CEFAN. As jogadoras do Flamengo tiveram uma reunião com a presença de toda a comissão técnica e, posteriormente, foram divididas em grupos para realização de exames, testes físicos sob a supervisão de Saulo Silva e avaliações fisiológicas. Tudo faz parte do planejamento de pré-temporada.> Flamengo chega a acordo para contratar Thiago Maia; saiba maisGisseli, Leidiane, Cris e Duda, já anunciadas, estiveram no local e se juntaram às companheiras. Seguem no elenco, até então, as goleiras Alice, Gabi Croco, Kaká e Tainá, as laterais Ana Portugal, Ingrid e Rayanne, as zagueiras Cida, Núbia, Stella e Renata, as meio-campistas Aryane, Carlinha, Darlene, Kaylane e Kaylane Júnior e as atacantes Pimenta e Pimentinha. Além disso, Dudinha Rodrigues e Lorena foram promovidas ao grupo, e, segundo o clube informou, novas contratações serão anunciadas em breve.