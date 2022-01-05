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futebol

Time feminino do Flamengo se reapresenta para a temporada 2022

Gisseli, Leidiane, Cris e Duda, reforços do Flamengo, estiveram no CEFAN e se juntaram ao grupo; o clube ainda informou que novas contratações serão anunciadas em breve ...
LanceNet

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Publicado em 

05 jan 2022 às 20:06

Publicado em 05 de Janeiro de 2022 às 20:06

Na manhã desta quarta-feira, as Meninas da Gávea se reapresentaram no CEFAN. As jogadoras do Flamengo tiveram uma reunião com a presença de toda a comissão técnica e, posteriormente, foram divididas em grupos para realização de exames, testes físicos sob a supervisão de Saulo Silva e avaliações fisiológicas. Tudo faz parte do planejamento de pré-temporada.> Flamengo chega a acordo para contratar Thiago Maia; saiba maisGisseli, Leidiane, Cris e Duda, já anunciadas, estiveram no local e se juntaram às companheiras. Seguem no elenco, até então, as goleiras Alice, Gabi Croco, Kaká e Tainá, as laterais Ana Portugal, Ingrid e Rayanne, as zagueiras Cida, Núbia, Stella e Renata, as meio-campistas Aryane, Carlinha, Darlene, Kaylane e Kaylane Júnior e as atacantes Pimenta e Pimentinha. Além disso, Dudinha Rodrigues e Lorena foram promovidas ao grupo, e, segundo o clube informou, novas contratações serão anunciadas em breve.
- O objetivo, hoje, foi fazer uma apresentação para as atletas com tudo que a comissão pensa em relação a 2022. Nós abordamos o planejamento, mostramos como vai ser a pré-temporada e conversamos um pouco sobre tudo. Queremos ter muito sucesso no ano e contamos com todas para conseguirmos. Iniciamos o trabalho e vamos em busca de títulos - disse o treinador Luis Andrade, ao site oficial do Flamengo.
O primeiro compromisso do Flamengo, vale lembrar, será a Supercopa do Brasil, disputada em fevereiro. A equipe também terá o Campeonato Brasileiro e o Estadual (no segundo semestre) pela frente.
Crédito: 2022jácomeçouparaasMeninasdaGávea(Foto:PaulaReis/CRF

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