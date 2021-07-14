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futebol

Tielemans, meia da Bélgica, busca saída do Leicester para o Liverpool

Meio-campista é um dos principais atletas do elenco dirigido peo técnico Brendan Rodgers e os Foxes não devem facilitar ida do jogador para um rival direto na Premier League...

Publicado em 14 de Julho de 2021 às 09:15

LanceNet

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Publicado em 

14 jul 2021 às 09:15
Crédito: MATTHEW CHILDS / POOL / AFP
Tielemans, meio-campista do Leicester e da Bélgica, busca forçar uma saída dos Foxes para o Liverpool nesta janela de transferências, segundo o portal "Voetbal24". No entanto, seu clube pede 64 milhões de libras (R$ 391 milhões) para uma transferência.As informações indicam que os Reds estão dispostos a alcançar o valor pedido pelo rival inglês. O atleta foi identificado pelo técnico Jurgen Klopp como a reposição ideal para o elenco de Anfield após a saída de Wijnaldum para o Paris Saint-Germain.
> Veja a tabela da Premier League
O jovem de 24 anos aterrisou na Premier League em 2019 após o Leicester pagar 32 milhões de libras (R$ 195 milhões na atual cotação) ao Monaco pelo jogador. Com isso, os Foxes pretendem lucrar o dobro em cima do belga que tem contrato até 2023.
Na última temporada, Tielemans conquistou o título da Copa da Inglaterra anotando o gol da vitória contra o Chelsea. Ao todo, o meia participou de 51 partidas, anotou nove gols e distribuiu seis assistências.

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