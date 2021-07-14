Tielemans, meia da Bélgica, busca saída do Leicester para o Liverpool

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Tielemans, meio-campista do Leicester e da Bélgica, busca forçar uma saída dos Foxes para o Liverpool nesta janela de transferências, segundo o portal "Voetbal24". No entanto, seu clube pede 64 milhões de libras (R$ 391 milhões) para uma transferência.As informações indicam que os Reds estão dispostos a alcançar o valor pedido pelo rival inglês. O atleta foi identificado pelo técnico Jurgen Klopp como a reposição ideal para o elenco de Anfield após a saída de Wijnaldum para o Paris Saint-Germain.

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O jovem de 24 anos aterrisou na Premier League em 2019 após o Leicester pagar 32 milhões de libras (R$ 195 milhões na atual cotação) ao Monaco pelo jogador. Com isso, os Foxes pretendem lucrar o dobro em cima do belga que tem contrato até 2023.