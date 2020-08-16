Tiago Nunes vê Corinthians no limite físico e reclama de arbitragem no Sul

O Corinthians acabou saindo da Arena do Grêmio com um ponto na bagagem após empate em 0 a 0, neste sábado, pela terceira rodada do Brasileirão-2020, mas o técnico Tiago Nunes acredita que o resultado poderia ser melhor para o time caso alguns fatores tivessem contribuído para isso, entre eles a atuação da arbitragem e o desempenho de seus jogadores no terço ofensivo do campo.Em entrevista para a TV oficial do clube, após o duelo, o treinador entende que faltou critério ao árbitro Bruno Arleu de Araújo na marcação do pênalti de Michel Macedo em Diego Souza. Para ele, não foi adotado o mesmo princípio em lance de Kannemann em Jô, ainda no primeiro tempo da partida.

- Na minha avaliação, a arbitragem se equivocou, se equivocou duas vezes, porque se ele adotou critério para marcação do pênalti do Michel, onde segundo ele o Michel tocou no atleta do Grêmio na disputa da bola, não foi de maneira intencional. O mesmo critério deveria ter sido adotado no lance do Kannemann com o Jô, fica uma disputa de bola, não teve intenção, mas o Kannemann também toca o Jô e desequilibra ele na hora que iria finalizar a jogada, se foi pênalti para um lado, deveria ser pênalti para o outro - disse o comandante alvinegro, que acabou sendo expulsou:

- Depois ele já perturbado dentro de campo acabou ouvindo algum fantasma xingar ele. O pessoal xingou do banco e acabou sobrando pra mim. Então, instável, acabou se complicando em um jogo em que duas equipes tentaram jogar futebol - completou.Mas Tiago Nunes não se restringiu a falar da arbitragem. Para o treinador corintiano outros fatores acabaram contribuindo para não sair do empate em 0 a 0 na Arena do Grêmio. Além do desgaste físico pela maratona de jogos, o desempenho ofensivo de seu time não agradou e ele salientou a necessidade de tentar encaixar um atacante de velocidade no esquema.