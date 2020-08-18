Tiago Nunes não acredita que será visto o 'Athletico no Corinthians'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians completou no último fim de semana 20 jogos oficiais sob o comando de Tiago Nunes, que chegou ao clube para tentar mudar uma filosofia de jogo que imperava há aproximadamente uma década no time. No entanto, até aqui não se viu mudança significativa, nem algo próximo ao que foi visto no trabalho do treinador no Athletico-PR, porém ele mesmo não crê nessa repetição e afirma que ainda há etapas a serem cumpridas nesse processo.Em entrevista coletiva virtual nesta terça-feira, Tiago fez um balanço de seu desempenho à frente da equipe corintiana e sobre os questionamentos de que ainda não conseguiu implementar o estilo que gostaria no clube, mas ele mesmo rechaça a ideia de uma repetição de seu trabalho anterior. O que ele pede é tempo para que o processo de mudança seja feito.

- Eu não creio que a gente vai ver a equipe do Athletico no Corinthians e não seria saudável. É uma equipe diferente, com jogadores diferentes, um treinador diferente do que estava lá no Paraná. O que temos que ter como meta é a ideia clara do que desejamos, trabalhar para que ela seja implementada. Para mudar um contexto coletivo enraizado de muitos anos, ou muda a característica de todos os jogadores, o que é inviável, ou dá o tempo para os atletas se adaptarem a novas ideias. E temos tantos exemplos pelo mundo de equipes com esse problema. Às vezes resolve com injeção enorme financeira e às vezes com tempo e continuidade - explicou o técnico alvinegro.A enorme injeção financeira, como se sabe, não é possível no Corinthians, que passa por grandes problemas de ordem econômica. Sendo assim, nem mesmo peças que poderiam facilitar a implementação da nova filosofia foram disponibilizadas ao treinador, mas ele prefere não reclamar disso e aproveitar para utilizar as peças que já estão no grupo que possam ter potencial.

- Assim como outros clubes do futebol brasileiro, o Corinthians tem problemas financeiras que causam limitações nas contratações de jogadores. Ao mesmo tempo, esse tipo de situação gera outro tipo de oportunidade. Quando fui contratado, vim com a missão de mudar a filosofia de jogo, mas oportunizar atletas e avaliar jogadores que já pertenciam ao Corinthians e poderiam vestir a camisa. Isso já vem acontecendo, como com Pedro Henrique, Camacho, Araos, agora o Gustavo que a gente trouxe de volta. Tivemos olhar atento a atletas que pertencem ao clube - disse antes de completar:

- Tivemos dificuldades por limitação econômica, mas como treinador me coloco no papel de trabalhar com os jogadores que tenho. Estou satisfeito com a performance. Talvez o processo demore para acontecer, porque em vez de contratar jogadores com a característica que deseja, você trabalha com os jogadores à disposição. Nesse processo de conhecimento dos jogadores, de busca por performance, temos que dar nossa contribuição para ser uma equipe mais ofensiva no último terço, mais agressiva, que consiga trazer mais dificuldades ao adversário. E fazer com que a equipe tenha o tempo e o número de jogos necessários para amadurecer o conjunto.

Por fim, em relação a um balanço de seu trabalho de 20 jogos oficiais e cerca de sete meses à frente, Tiago Nunes se disse um "eterno insatisfeito" com seu desempenho, por sempre buscar o melhor, mesmo após as glórias. Tudo isso faz com que o comandante mostra otimismo com o futuro do equipe.

- Eu sou um eterno insatisfeito, mesmo que tivéssemos sido campeões paulista e com duas vitórias nas primeira rodadas, eu estaria insatisfeito. Isso é uma questão pessoal, busco excelência. Fico chateado quando um jogador não cresce nas minhas mãos, meu papel é fazer os caras se sentirem melhores. Mas ao mesmo tempo sinto o carinho dos jogadores com a comissão técnica, comigo. Ao mesmo tempo sempre fico insatisfeito, acho que é possível ter melhora. Mesmo com todas as dificuldades, conseguimos manter um nível de respeito muito grande - concluiu o treinador alvinegro.