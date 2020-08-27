Tiago Nunes explica por que Otero não fez sua estreia pelo Corinthians

Uma das grandes novidades do Corinthians para a partida diante do Fortaleza, na última quarta-feira, foi a presença de Otero na lista dos relacionados. No entanto, o venezuelano, recém-contratado pelo clube, não saiu do banco de reservas, mesmo com a expectativa para a sua estreia. Tiago Nunes avaliou que não era uma partida para o meia, e priorizou a entrada de outras peças.Em coletiva virtual após o empate em 1 a 1 pela quinta rodada do Brasileirão-2020, o treinador corintiano explicou que as condições do duelo da última quarta-feira, em que o adversário dificultou demais as ações ofensivas do Timão, não eram as ideais para a estreia de Otero, já que seriam necessárias outras características para tentar superar essa consistência defensiva.

- Primeiro que o Otero é um atleta que tem o atributo do chute, mas não é um kicker do futebol americano, que entra só para chutar. É um jogador que tem que ter outros atributos, é um cara que tem que desequilibrar no um contra um, é um cara que tem que ter movimento para receber a bola de costas, de frente. Hoje, com o espaço reduzido que tínhamos, dificilmente teríamos uma oportunidade de chute. O Fortaleza diminuiu o espaço de campo, então era complicado ter uma vantagem pela região frontal, as condições eram mais pelas laterais - analisou o comandante alvinegro.Além do motivo relevante, que foi levar em conta as características que o jogo pedia, Tiago Nunes declarou que algumas peças do elenco estavam em vantagem na fila para entrar no time, como Mateus Vital, Gustavo Mosquito, Luan e Boselli. No entanto, ele garantiu que Otero irá entrar aos poucos no time, respeitando o tempo de adaptação e a hierarquia do grupo.

- O Otero chegou há pouco tempo, fez alguns treinamentos desde sábado, está se ambientando. Tivemos boas atuações de quem entrou, do Vital, do Gustavo, do Boselli, do Luan, eles já tinham atuado bem no jogo anterior, o próprio Gustavo com um gol. Então a gente tem uma escala de hierarquia em relação aos jogadores que estavam já jogando - disse o técnico, antes de completar: