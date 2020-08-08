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futebol

Tiago Nunes elogia postura do time: 'Tivemos atuação de Corinthians'

Técnico do Timão concedeu entrevista para a TV oficial do clube após a partida e analisou os próximos passos após o vice, mas sem antes valorizar o desempenho da equipe...
LanceNet

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Publicado em 

08 ago 2020 às 20:41

Publicado em 08 de Agosto de 2020 às 20:41

O Corinthians foi derrotado nos pênaltis pelo Palmeiras, neste sábado, e acabou ficando com vice-campeonato paulista de 2020. Apesar de o resultado não ter sido o esperado, o técnico Tiago Nunes avaliou os pontos positivos do time, não só na decisão, como também nesta retomada do futebol. Para ele a sua equipe jogou como "Corinthians", superando os próprios limites.Em entrevista para a TV oficial do clube, logo após o Dérbi no Allianz Parque, o comandante corintiano fez sua análise sobre a participação do Alvinegro no Paulistão e elogiou como seus jogadores se portaram em campo para tentar buscar o resultado até o último minuto da partida, como aconteceu diante do rival, com gol de Jô, de pênalti, nos acréscimos, levando a final às penalidades.
- Fizemos seis jogos após a parada, e há de se ressaltar que não é fácil, porque são seis jogos em 16 dias, então é uma conta muito ruim, muito difícil, você joga e em menos de três dias tem que jogar de novo. Todos jogos decisivos, os jogadores fizeram um excelente trabalho e estamos invictos ainda, perdemos hoje o título, mas não perdemos o jogo, fizemos uma atuação de Corinthians, lutando e acreditando até o final e tentando superar nossos próprios limites, como o torcedor gosta sempre de ressaltar - declarou o treinador.Desde que voltou da paralisação, o Timão está invicto, como disse o próprio Tiago Nunes. Até aqui são seis jogos, quatro vitórias e dois empates, além de apenas um gol sofrido. Tudo isso devido à melhora da equipe em relação ao começo do ano, que deixou a desejar principalmente na questão dos resultados, que quase comprometeram a situação do clube no estadual.
- A gente entende que é natural uma oscilação, houve essa oscilação no início da temporada, fizemos jogos muito bons, mas que tivemos problema com os resultados, tivemos o problema da pandemia, que continua tendo, mas da parada forçosa que tivemos, quase três meses, foi um tempo que nos ajudou a refletir, a reorganizar os conceitos que tínhamos em relação a nossa equipe, onde voltamos muito bem, com uma equipe mais consistente, menos exposta, mas principalmente uma equipe que estava entregando consistência e bons resultados - concluiu o comandante corintiano.

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