Tiago Nunes elogia Neymar e diz: 'Seria bem-vindo no Corinthians'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

No dia em que o PSG disputa uma vaga na final da Liga dos Campeões da Europa, diante do RB Leipzig, em Portugal, Tiago Nunes não se livrou de ter de responder sobre Neymar, o grande astro da equipe francesa. Além de elogiar o melhor jogador brasileiro da atualidade, o treinador brincou com a situação e afirmou que o craque seria muito bem-vindo no Corinthians.Em entrevista coletiva virtual nesta terça-feira, Tiago foi questionado sobre o camisa 10 da Seleção Brasileira dentro e fora de campo, e não poupou elogios ao compatriota. Para o treinador corintiano, trata-se do melhor jogador do mundo neste momento, e é páreo com Cristiano Ronaldo e Messi.

- Eu não consigo falar sobre ele pessoalmente, porque não o conheço, nunca tive a oportunidade de conversar com ele, só amigos em comum, que trabalham e trabalharam com ele. Tecnicamente, penso que é o melhor jogador do mundo, compete no mesmo nível com Messi e Cristiano Ronaldo. E faz parte de uma geração de futebolista que tem outras características, uma relação forte com redes sociais, diferente de outros jogadores do passado. Faz parte de um processo normal dessa geração - analisou.

Em complemento à resposta anterior, Tiago Nunes ainda brincou com a imaginação do torcedor do Corinthians e deixou as portas abertas para Neymar vestir a camisa do clube, e preencher uma das carências do elenco e da grande maioria dos times em todo o planeta, que é a de quem desequilibra o jogo.