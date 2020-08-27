Tiago Nunes elogia Luan e defende meia das críticas: 'Ele apanha muito'

O Corinthians conseguiu arrancar um empate do Fortaleza, nesta quarta-feira, na Arena, graças a um golaço de Luan, que deixou o placar em 1 a 1, em jogo pela quinta rodada do Brasileirão-2020. A atuação decisiva do meia-atacante rendeu elogios de Tiago Nunes após a partida. O técnico aproveitou a oportunidade para defender seus atletas das críticas sofridas ultimamente.Em entrevista coletiva virtual, o comandante corintiano fez questão de elogiar o camisa 7 do Timão, não só pelo belo gol que evitou a derrota, mas também pela melhora no volume de jogo do Timão a partir da sua entrada, aos 16 minutos do segundo tempo. Para o treinador, Luan é um dos atletas mais queridos pelo elenco, que mostrou apoio ao companheiro na comemoração.

- Parabenizei o Luan pela atuação dele quando entrou, com muita disposição, não só pelo gol, já tinha colocado uma bola na trave, deu um volume de jogo, um ritmo para a nossa equipe muito alto, deslocou bastante e conseguiu imprimir um bom volume ofensivo para a nossa equipe quando entrou. Sobre os jogadores comemorarem com ele, só mostra como ele é um atleta querido por todos, a exemplo de outros jogadores, e também mostra que os jogadores se preocupam com seus companheiros - comentou o técnico.Contratado como principal reforço do Corinthians para esta temporada, Luan tem vivido momentos de altos e baixos com a camisa alvinegra e ainda não conseguiu mostrar aquilo que se espera de um jogador de seu nível. Para Tiago Nunes, as críticas, principalmente da imprensa, têm sido exageradas em relação ao camisa 7, que é um dos artilheiros do time no ano com seis gols.

- O Luan você tem uma expectativa, ele apanha muito de vocês da imprensa, vocês pegam muito pesado com ele, não precisa ser assim, pode ter um pouco mais de calma, um pouco mais de tranquilidade nas avaliações, porque ele é um atleta, a exemplo dos outros, que merece muito respeito, carinho pela sua trajetória, pelo que ele vem tentando produzir pelo Corinthians e a exemplo do que ele fez hoje, ele pode fazer em outros jogos - avaliou o comandante.