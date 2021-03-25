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futebol

Tiago Nunes critica diretoria do Santos por condução em negociação

Técnico esteve na lista de opções do Peixe após Cuca anunciar que não permaneceria na temporada 2021. No final, clube acabou optando pelo treinador argentino Ariel Holan...

Publicado em 24 de Março de 2021 às 21:50

LanceNet

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Publicado em 

24 mar 2021 às 21:50
Crédito: Reprodução/Corinthians TV
Um dos nomes cogitados para assumir o Santos depois do anúncio de que Cuca não seguiria para a temporada de 2021, Tiago Nunes fez críticas à diretoria santista.Para o treinador, houve incoerência dos dirigentes do Peixe na condução das negociações."Na hora da negociação, entramos em um consenso, que era o padrão que o clube pagava. Mas depois o clube voltou atrás e falou que só poderia pagar apenas metade do valor. E também falou que tinha um treinador que tinha aceitado ir por metade. A conversa não foi legal naquele momento, e eu entendi que não seria o plano correto a seguir", disse Tiago Nunes em entrevista ao TNT Sports.Além de acertar bases salariais, Tiago Nunes chegou a discutir o projeto para o time do Santos, mas o nome foi perdendo força. Pouco depois, o Peixe fechou com o argentino Ariel Holan, que assumiu o time na terceira rodada do Campeonato Paulista. Marcelo Fernandes comandou o time entra a saída de Cuca e a chegada de Holan.

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