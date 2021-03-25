Tiago Nunes critica diretoria do Santos por condução em negociação

Um dos nomes cogitados para assumir o Santos depois do anúncio de que Cuca não seguiria para a temporada de 2021, Tiago Nunes fez críticas à diretoria santista.Para o treinador, houve incoerência dos dirigentes do Peixe na condução das negociações."Na hora da negociação, entramos em um consenso, que era o padrão que o clube pagava. Mas depois o clube voltou atrás e falou que só poderia pagar apenas metade do valor. E também falou que tinha um treinador que tinha aceitado ir por metade. A conversa não foi legal naquele momento, e eu entendi que não seria o plano correto a seguir", disse Tiago Nunes em entrevista ao TNT Sports.Além de acertar bases salariais, Tiago Nunes chegou a discutir o projeto para o time do Santos, mas o nome foi perdendo força. Pouco depois, o Peixe fechou com o argentino Ariel Holan, que assumiu o time na terceira rodada do Campeonato Paulista. Marcelo Fernandes comandou o time entra a saída de Cuca e a chegada de Holan.