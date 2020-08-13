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Tiago Nunes admite desgaste e lamenta chances perdidas na derrota

Técnico do Corinthians justificou a derrota de virada por 3 a 2 para o Atlético-MG pelo Campeonato Brasileiro. Na visão do comandante, parte física fez a diferença no jogo...
LanceNet

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Publicado em 

12 ago 2020 às 23:40

Publicado em 12 de Agosto de 2020 às 23:40

Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
O técnico Tiago Nunes comentou a derrota de virada do Corinthians para o Atlético-MG, por 3 a 2, no Mineirão, pela segunda rodada o Campeonato Brasileiro. Para o treinador, a parte física e a qualidade do elenco do Galo fizeram diferença no resultado final da partida entre os alvinegros.
– A nossa sequência acaba trazendo uma sobrecarga maior. Viemos de semifinal e finais, jogos muito desgastantes fisicamente e, também, lógico, a própria qualidade do Atlético-MG impuseram dificuldades à nossa equipe. Tivemos que tentar achar soluções para manter regularidade maior para o segundo tempo também – analisou o treinador.
Na opinião de Tiago, o Corinthians viveu um bom momento dentro da partida e chegou a ter chances de definir o confronto, mas teve problemas de marcação e depois acabou saindo demais ao sofrer os gols.
- A gente demorou a encaixar a marcação na equipe do Atlético. E também faltou ficar um pouco mais com a bola, o Atlético subiu a marcação desde o início. Quando a gente conseguiu sair dessa pressão, trabalhar a bola com toques mais curtos e tocar a bola de lado, a gente conseguiu sair dessa pressão. Tivemos a chance clara de fazer o terceiro gol, que praticamente iria sacramentar o resultado. Então tivemos essas dificuldades, lógico que quando sofremos os gols tivemos que expor um pouco mais a equipe para buscar o empate - comentou. Por fim, o comandante alvinegro explicou a ausência de Luan no jogo. O camisa 7 esteve no banco de reservas, mas sentiu mais fortemente o ritmo de jogos, já ele era o único atleta do elenco a ter participado de todas as partidas da equipe até o último final de semana.
- Foi pela questão física, para preservar ele. Ele vinha em uma sequência de jogos muito grande, apanhou muito nesses dois jogos das finais e saiu machucado, então a gente resolveu dar um fôlego para ele, não utilizei e nem pensei em utilizá-lo durante o jogo, mas a gente queria que ele estivesse no contexto da equipe até para valorizar a presença do Araos no jogo, mas para o sábado ele já retorna à equipe - finalizou.
O Corinthians volta a entrar em campo pelo Brasileirão neste sábado (15). Às 19 horas, o Alvinegro enfrentará o Grêmio, também fora de casa, em partida válida pela terceira rodada.

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