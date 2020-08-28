Thuler assina renovação de contrato com o Flamengo: ‘Realizado com mais essa vitória aqui’

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

Dias depois de anunciar a renovação contratual de Diego, o Flamengo voltou o foco para uma promessa do Ninho do Urubu. Nesta sexta-feira, o zagueiro Thuler acertou a extensão de um novo vínculo com o Rubro-Negro até dezembro de 2024.

Através da redes sociais do Flamengo, Thuler vibrou com o feito e valorização por parte do clube, que já vinha alinhavando este acordo desde julho.

- Estou feliz e realizado com mais essa vitória aqui no Flamengo. Espero que os próximos anos sejam de muitas alegrias pro clube e também para a Nação.

O contrato anterior de Thuler expiraria no dia 14 de julho de 2023. A renovação se dá em um período em que o defensor voltou a ser acionado no Flamengo. Contra o Botafogo, no último domingo, entrou na vaga de Rodrigo Caio (lesionado) e foi muito festejado no vestiário, após o empate em 1 a 1.