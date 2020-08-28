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Thuler assina renovação de contrato com o Flamengo: ‘Realizado com mais essa vitória aqui’

Novo vínculo é válido até dezembro de 2024; jogador entrou na vaga de Rodrigo Caio no clássico contra o Botafogo no último fim de semana...

Publicado em 28 de Agosto de 2020 às 14:56

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 ago 2020 às 14:56
Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
Dias depois de anunciar a renovação contratual de Diego, o Flamengo voltou o foco para uma promessa do Ninho do Urubu. Nesta sexta-feira, o zagueiro Thuler acertou a extensão de um novo vínculo com o Rubro-Negro até dezembro de 2024.
Através da redes sociais do Flamengo, Thuler vibrou com o feito e valorização por parte do clube, que já vinha alinhavando este acordo desde julho.
- Estou feliz e realizado com mais essa vitória aqui no Flamengo. Espero que os próximos anos sejam de muitas alegrias pro clube e também para a Nação.
O contrato anterior de Thuler expiraria no dia 14 de julho de 2023. A renovação se dá em um período em que o defensor voltou a ser acionado no Flamengo. Contra o Botafogo, no último domingo, entrou na vaga de Rodrigo Caio (lesionado) e foi muito festejado no vestiário, após o empate em 1 a 1.
Seguro no clássico, Thuler não entrava em campo desde o dia 29 de fevereiro, em confronto diante da Cabofriense, pelo Carioca. Em tempo: o Garoto do Ninho, que concorre por vaga com Gustavo Henrique, Léo Pereira e o já citado Rodrigo Caio, tem 21 anos e está no Flamengo desde os 13.

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