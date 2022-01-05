Thiago Maia fica no Flamengo e cria é emprestado: veja contratações, saídas e sondagens para 2022

A quarta-feira foi um dia de definições para o meio-campo do Flamengo. Isso porque o clube chegou a um acordo para contratar Thiago Maia, que chegou à Gávea por empréstimo junto ao Lille-FRA, em definitivo. Além disso, o Rubro-Negro também acertou o empréstimo de Hugo Moura ao Athletico-PR.CONTRATAÇÕES

O técnico Paulo Sousa já foi confirmado pelo Flamengo, com quem o português terá vínculo até dezembro de 2023. O novo comandante, inclusive, deve desembarcar no Brasil ainda nesta semana.

A outra contratação do Flamengo foi garantir a permanência de Thiago Maia. O volante assinou um documento com o propósito de rescindir o seu vínculo com o Lille, da França. Acordados, tanto o Rubro-Negro quanto o clube francês já estão em fase final para sacramentar o negócio.

NA MIRA

No início do mês, o departamento de futebol abriu conversas com o River Plate-URU por Matías Arezo, promessa de apenas 19 anos. O clube uruguaio, inclusive, já indicou por quanto pretende vender o atacante. O Palmeiras também tem interesse no atleta. Philippe Coutinho, do Barcelona, também estaria no radar, segundo a imprensa catalã. O clube nega.

QUEM SAIU

A barca do Flamengo tem: Bruno Viana, cujo empréstimo junto ao Braga-POR chegou ao fim; João Lucas, negociado em definitivo com o Cuiabá; Max, negociado com o Colorado Rapids (EUA); e Bill, vendido ao Dnipro-1 (UCR).

Além deles, o Flamengo acertou o empréstimo de Hugo Moura ao Athletico-PR. Com um valor fixado na opção de compra prevista em contrato (não revelado), o Furacão assumirá o salário integral do volante até dezembro de 2022, período o qual ele defenderá o time paranaense.

QUEM PODE SAIR

Há outros jogadores a serem negociados pelo clube, como Rodinei e Piris da Motta, mas o clube deseja ter um retorno financeiro e, inclusive, já recusou propostas de empréstimo pelo lateral-direito. O desejo é vendê-lo em definitivo.

Já Gabigol tem sido noticiado na imprensa inglesa como alvo de clubes da Premier League, como o West Ham, mas a diretoria do Flamengo mantém a posição de que não chegaram ofertas e conta com o camisa 9 para 2022.

TIME-BASE DE 2022

Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, David Luiz e Filipe Luís; Willian Arão, Andreas Pereira, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabi.

DESAFIOS PARA 2022

Após terminar a temporada com dois vices, o Flamengo buscará os títulos do Carioca, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão. A reapresentação do elenco está marcada para o dia 10 de janeiro. A tendência é que, assim como nos últimos anos, o clube atue com uma equipe alternativa nas primeiras rodadas do Estadual, que tem início em 26 de janeiro.

OS PRIMEIROS JOGOS DE 2022

26 ou 27/1 - Flamengo x Portuguesa, em local ainda indefinido.29 ou 30/1 - Volta Redonda x Flamengo, em local ainda indefinido.2 ou 3/2 - Flamengo x Volta Redonda, em local ainda indefinido.5 ou 6/2 - Flamengo x Fluminense, em local ainda indefinido.9 ou 10/2 - Audax Rio x Flamengo, em local ainda indefinido.