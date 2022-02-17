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Rubro-Negro

Thiago Maia, do Flamengo, recebe alta do hospital; saiba o próximo passo para a recuperação

Durante o treino da última segunda-feira, o volante sofreu uma ferida corto-contusa na perna esquerda e precisou ser levado ao hospital para um procedimento cirúrgico

Publicado em 17 de Fevereiro de 2022 às 17:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 fev 2022 às 17:35
Flamengo
O Flamengo acertou a compra de Thiago Maia junto ao Lille, da França Crédito: Marcelo Cortês/Flamengo
Nesta quinta-feira (17), o Flamengo anunciou que Thiago Maia recebeu alta do hospital após precisar ser internado para tratar de um corte profundo sofrido na perna esquerda. Dessa forma, o volante já inicia na sexta-feira, 18, o processo de recuperação no CT do Ninho do Urubu.
Na última segunda-feira, durante o treino, o meio-campista sofreu uma ferida corto-contusa na perna esquerda. Assim, ele foi levado ao hospital para ser submetido a debridamento cirúrgico com antibioticoterapia - realizado com sucesso, como o Flamengo informou - e exames complementares.
O Flamengo não informou prazo de recuperação, mas Thiago Maia está fora da Supercopa do Brasil, contra o Atlético-MG. A partida acontece neste domingo, às 16h (de Brasília), na Arena Pantanal, e terá transmissão em tempo real do LANCE!.

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