Thiago Maia, do Flamengo, recebe alta do hospital; saiba o próximo passo para a recuperação

O Flamengo acertou a compra de Thiago Maia junto ao Lille, da França Crédito: Marcelo Cortês/Flamengo

Nesta quinta-feira (17), o Flamengo anunciou que Thiago Maia recebeu alta do hospital após precisar ser internado para tratar de um corte profundo sofrido na perna esquerda. Dessa forma, o volante já inicia na sexta-feira, 18, o processo de recuperação no CT do Ninho do Urubu.

Na última segunda-feira, durante o treino, o meio-campista sofreu uma ferida corto-contusa na perna esquerda. Assim, ele foi levado ao hospital para ser submetido a debridamento cirúrgico com antibioticoterapia - realizado com sucesso, como o Flamengo informou - e exames complementares.