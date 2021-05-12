Thiago Galhardo lamenta derrota do Internacional pela Libertadores

O Internacional se complicou na Libertadores da América. Nesta terça-feira, o Colorado foi até a Venezuela e acabou superado por 2 a 1 pelo Deportivo Táchira, de virada. Um resultado inesperado.

- Nós viemos para poder vencer. Inter sempre que joga, quer vencer. Triste pela derrota da forma que foi. Um gramado pesado... Queremos sempre trabalhar a bola, mas não é desculpa. Vamos trabalhar para tentar melhorar. Tentar fazer nosso melhor - afirmou.Divulgação/InternacionalCom o placar, o Inter chega para as duas rodadas finais da fase de grupos com 6 pontos, mesmo desempenho do Táchira e Always Ready.