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Thiago e Marco Antônio não se lesionaram, mas Matheus Pereira será desfalque no Cruzeiro

A Raposa atualizou a situação médica do trio após o jogo contra o Avaí, na última sexta-feira, 22 de outubro, na Ressacada, em Florianópolis...
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Publicado em 

25 out 2021 às 20:07

Publicado em 25 de Outubro de 2021 às 20:07

Crédito: O meia Marco Antônio não teve lesão constatada, mas ainda será observado pela comissão médica da Raposa-(Bruno Haddad/Cruzeiro
O Cruzeiro divulgou a situação de três atletas do seu elenco após a derrota para o Avaí, na última sexta-feira, 22 de outubro, em Florianópolis, pela 31ª da Série B. Marco Antônio, Thiago e Matheus Pereira saíram do jogo com problemas físicos e foram reavaliados pelo departamento médico do clube. A boa notícia é que Thiago e Marco Antônio não tiveram lesões constatadas e devem estar aptos a jogar contra o Remo, quinta-feira, 28, no Mineirão, pela 28ª rodada. Confira a atualização Departamento Médico do Cruzeiro sobre os três atletas com mais detalhes. Matheus Pereira Em exames realizados nesta segunda-feira, foi constatada uma fratura, sem desvio, no cotovelo direito do lateral-esquerdo Matheus Pereira. Não há necessidade de procedimento cirúrgico na recuperação do atleta, que já iniciou trabalho de fisioterapia na Toca da Raposa II. Marco Antônio e Thiago Substituídos no primeiro tempo da partida contra o Avaí, os atletas Marco Antônio e Thiago também realizaram exames nesta manhã. O exame de Thiago não apontou lesão e o atacante já está liberado para treinamentos junto ao elenco. No caso de Marco Antônio também não foi encontrada lesão importante, mas o meio-campista segue com quadro de dor no tornozelo direito e será reavaliado durante a semana.

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