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'Temos que parar de correr atrás do resultado', pede Wellington Nem sobre performance do Cruzeiro

O atacante da Raposa diz que o duelo de sexta-feira, contra o Cruzeiro, será um jogo de "seis pontos", pois o Tubarão é rival direto contra o rebaixamento...
LanceNet

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Publicado em 

02 nov 2021 às 19:35

Publicado em 02 de Novembro de 2021 às 19:35

Em dois jogos em casa, contra Remo e Vila Nova-GO, o Cruzeiro foi de ainda sonhar remotamente com o acesso, para ligar o alerta do perigo de se aproximar da zona do rebaixamento. A Raposa fez apenas um ponto nas duas partidas e agora terá de suar muito para evitar uma tragédia e jogar a Série C de 2022. Pelo segundo ano seguido, o time mineiro, que nunca figurou no G4 em seus dois anos de segunda divisão, terá de encerrar a competição lutando para afastar qualquer risco de queda. Para o atacante Wellington Nem , o Cruzeiro precisa parar de “correr atrás” do resultado, sempre saindo atrás no placar. Começar o jogo perdendo deixa o time ansioso e estraga a estratégia da partida. Com esse raciocínio, Nem vê o jogo de sexta-feira, 5 de novembro, contra o Londrina, um duelo de seis pontos, pois o time do Paraná está muito perto da Raposa, 14ª, com 40 pontos. Confira a explanação do jogador celeste nos vídeos da matéria. Wellington Nem pede para o Cruzeiro ser mais atento nesta reta final da Série B e evitar ficar sempre atrás no placar no começo dos jogos-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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