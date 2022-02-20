Tem desfalques? Tem elenco! Grupo do Vasco é posto à prova contra o Audax

Contra cerca de 20 saídas, foram 15 jogadores contratados. Alguns jogadores ainda não têm condições legais de jogo. Outros não estão 100% fisicamente. Mas é este o elenco do Vasco para o início de temporada. E o grupo comandado por Zé Ricardo será posto à prova neste domingo, contra o Audax, porque são três jogadores suspensos. Um deles o craque do time.- Dentro do nosso planejamento, o Nene já estava fora desse jogo contra o Audax pelo nosso planejamento para ele jogar três jogos e folgar um. Então ele ficou fora contra o Madureira e ficaria fora contra o Audax. Para o recondicionamento dele pois também foi um atleta que teve covid - explicou o treinador, após a vitória sobre o Bangu.

Outros desfalques certos são outros meio-campistas. O setor estará bastante reformulado. Sem contar possíveis alterações para preservar fisicamente outros jogadores, como já havia acontecido, na última rodada, com Ulisses e Edimar.

- Tanto Juninho quanto Bruno Nazário fora (suspensos) são boas oportunidades para trabalharmos os atletas que temos no dia a dia, dar minutagem, rodagem e confiança a todos do grupo. No jogo passado (derrota para o Botafogo), criamos bastante no final do jogo e as principais chances foram com atletas que entraram, mostrando a importância que todo banco de reservas tem que ter - ressaltou Zé Ricardo.

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Quintero e Luiz Henrique ainda não estão regularizados. Um reforço recente que tem possibilidade de estrear é o volante Zé Gabriel. É improvável, porém, que ele seja titular pela falta de ritmo. Mas seja quem jogar, o comandante garante a confiança.

- O que falamos para eles diariamente é que os 11 que vão entrar em campo apenas representam o grupo todo. Esse sentimento é que tem que nos acompanhar durante toda a temporada. Não me preocupa quem vai entrar porque eu acredito no grupo de uma forma geral. Todos eles estão preparados - conclui Zé Ricardo.