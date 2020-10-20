Técnico Jorge Jesus presta esclarecimentos à justiça portuguesa

Crédito: Jorge Jesus prestou esclarecimentos sobre seu contrato vazado na época de Sporting (Reprodução / Dugout

O treinador Jorge Jesus teve que comparecer à justiça portuguesa para prestar esclarecimentos em relação ao processo do Football Leaks. O técnico teve seu contrato da época em que trabalhou no Sporting vazado, mas não se incomodou com a questão. Durante o esclarecimento dos fatos, que durou cerca de 10 minutos, o Mister admitiu que não sabia o que fazia no local.

- Nunca dei grande importância. Nem sei o que estou fazendo aqui. Não me preocupo, não tenho nada a esconder. Para mim, nunca criou instabilidade e não estava ali nada que não fosse verdade. Não sei o que a divulgação causou ao Sporting, sou treinador de futebol.