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Técnico Jorge Jesus presta esclarecimentos à justiça portuguesa

Mister teve contrato vazado da época em que dirigiu o Sporting no caso do Football Leaks. Treinador afirma que não tem nada a esconder sobre seu acordo com os Leões...
LanceNet

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Publicado em 

20 out 2020 às 09:35

Publicado em 20 de Outubro de 2020 às 09:35

Crédito: Jorge Jesus prestou esclarecimentos sobre seu contrato vazado na época de Sporting (Reprodução / Dugout
O treinador Jorge Jesus teve que comparecer à justiça portuguesa para prestar esclarecimentos em relação ao processo do Football Leaks. O técnico teve seu contrato da época em que trabalhou no Sporting vazado, mas não se incomodou com a questão. Durante o esclarecimento dos fatos, que durou cerca de 10 minutos, o Mister admitiu que não sabia o que fazia no local.
- Nunca dei grande importância. Nem sei o que estou fazendo aqui. Não me preocupo, não tenho nada a esconder. Para mim, nunca criou instabilidade e não estava ali nada que não fosse verdade. Não sei o que a divulgação causou ao Sporting, sou treinador de futebol.
Apesar das questões extra campo, o técnico Jorge Jesus tem feito um bom trabalho sob comando do Benfica desde que saiu do Flamengo. Sua equipe é líder no Campeonato Português com 100% de aproveitamento ao longo de quatro partidas e os Encarnados estreiam na Liga Europa nesta quinta-feira.

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