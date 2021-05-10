Técnico do time feminino do Corinthians é internado após mal-estar

Crédito: Divulgação/Ag. Corinthians

Arthur Elias, técnico do time feminino do Corinthians, teve um mal-estar logo após o empate em 1 a 1 das meninas corintianas no Dérbi contra o Palmeiras, pelo Brasileirão da categoria.De acordo com a conta oficial do Timão Feminino no Twitter, o treinador “encontra-se bem e permanece em observação”.

>> Confira a tabela do Paulistão Masculino e simule os jogos do Corinthians Após acusar os primeiros sintomas, Arthur foi avaliado pelo Departamento Médico corintiano e posteriormente levado ao Hospital São Luiz, onde realizou uma bateria de exames.