Técnico do time feminino do Corinthians é internado após mal-estar

Arthur Elias, técnico do time feminino do Corinthians, teve um mal-estar logo após o empate em 1 a 1 das meninas corintianas no Dérbi contra o Palmeiras, pelo Brasileirão da categoria.De acordo com a conta oficial do Timão Feminino no Twitter, o treinador “encontra-se bem e permanece em observação”.
>> Confira a tabela do Paulistão Masculino e simule os jogos do Corinthians Após acusar os primeiros sintomas, Arthur foi avaliado pelo Departamento Médico corintiano e posteriormente levado ao Hospital São Luiz, onde realizou uma bateria de exames.
Através do perfil oficial do técnico nas redes sociais, a assessoria do profissional disse que nesta segunda-feira (9) ele passará por novos exames, mas está bem. Arthur Elias tem 39 anos e está à frente do time feminino do Corinthians desde 2016. No período, conquistou dois campeonatos paulistas, dois brasileiros e duas Libertadores.