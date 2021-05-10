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Técnico do time feminino do Corinthians é internado após mal-estar

Arthur Elias passou mal após Dérbi pelo Brasileirão Feminino e realiza exmes em hospital paulista...

Publicado em 10 de Maio de 2021 às 14:03

LanceNet

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Publicado em 

10 mai 2021 às 14:03
Crédito: Divulgação/Ag. Corinthians
Arthur Elias, técnico do time feminino do Corinthians, teve um mal-estar logo após o empate em 1 a 1 das meninas corintianas no Dérbi contra o Palmeiras, pelo Brasileirão da categoria.De acordo com a conta oficial do Timão Feminino no Twitter, o treinador “encontra-se bem e permanece em observação”.
>> Confira a tabela do Paulistão Masculino e simule os jogos do Corinthians Após acusar os primeiros sintomas, Arthur foi avaliado pelo Departamento Médico corintiano e posteriormente levado ao Hospital São Luiz, onde realizou uma bateria de exames.
Através do perfil oficial do técnico nas redes sociais, a assessoria do profissional disse que nesta segunda-feira (9) ele passará por novos exames, mas está bem. Arthur Elias tem 39 anos e está à frente do time feminino do Corinthians desde 2016. No período, conquistou dois campeonatos paulistas, dois brasileiros e duas Libertadores.

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