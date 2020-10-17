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futebol

Taticamente, o que esperar de Sá Pinto no Vasco? Ele mesmo explica

Treinador afirma ser inegociável na parte defensiva, mas prevê adaptações na marcação no campo de ataque ou de defesa. Projeta, também, um time frequentemente organizado...
LanceNet

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Publicado em 

17 out 2020 às 07:30

Publicado em 17 de Outubro de 2020 às 07:30

Crédito: Sá Pinto teve contato com o elenco, vai a Porto Alegre, mas ainda não comandará o time (Rafael Ribeiro/Vasco
Ricardo Sá Pinto chegou, foi apresentado, vai viajar para o jogo contra o Internacional, mas ainda não deverá ser neste domingo que as ideias do treinador português deverão ser vistas em campo. Mas, afinal, quais são essas ideias? O que ele quer ver no Cruz-Maltino? O próprio comandante responde.Ideia de jogo- A ideia de jogo é de a equipe saber defender, atacar e estar organizada. Vamos trabalhar a organização. Dá para defender em bloco alto, médio ou baixo. É importante sabermos interpretar. Tem as estratégia, as transições, saber ligar a bola ao ataque. Temos que dar soluções para não perdermos logo a posse de bola. Umas vezes vamos ter que dar mais apoio, mas fazer soluções. Mas a equipe tem que estar sempre equilibrada quando perdermos a bola, e saber recuperá-la. É importante a equipe entender. Queremos que a equipe perceba quando podemos sair jogando de trás e quando temos que sair longo, e há várias formas de sair jogando longo, inclusive recuperando a bola mais da frente. E saber os ritmos de jogo.Posse de bola- Vejo que aqui no Brasileirão existe uma perda constante da posse, pouca paciência com a bola em quase todas as equipes. Isso impossibilita que as equipes tenham a posse de bola. isso é uma coisa que eu gostaria de ver. Não ditar o ritmo nos briga a nos desgastarmos, nisso pretendo melhorar a equipe. Temos dinâmicas para saber como chegar ao ataque, em movimentos de trabalhar sem tirar a criatividade deles (jogadores). Saber ocupar essas zonas quando entramos nos últimos 20 metros. Explicar o que pretendo realmente para ajudá-los a tomar a melhor decisão. Muitas vezes o futebol é mais simples, outras vezes temos que ver o colega ao lado. Melhorar a decisão dos jogadores também é um trabalho que quero desenvolver.Bolas paradas- Em bolas paradas, variações dependendo dos adversários, naquilo que estiverem mais débeis. Identifiquei algumas coisas para defender bolas paradas, até laterais longe e perto da área. Tudo isso faz parte do modelo de jogo.
Em resumo- O modelo vai ser explicado, mas nunca será algo fechado. Há coisas que estão abertas. Agora, defensivamente, não há negociação. tem que fazer aquilo que quero.

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